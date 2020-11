5 artistas que han sufrido maltrato físico y violencia intrafamiliar

MÉXICO.- Hoy en el día internacional para eliminación de la violencia contra la mujer hacemos un TOP5 con los casos más recientes de artistas que han protagonizado las notas de los medios de comunicación, lamentablemente por sus casos diversos de maltrato físico y emocional al interior de sus hogares.

Algunos de estos casos fueron ya hace varios meses o años, pero varios de ellos aún continuan con su proceso legal hasta el día de hoy, los cuales se han visto afectados por el problema de Covid en el mundo, alentando más los trámites para resolver dicha situación.

Héctor Tapia y Merle Uríbe.

Merle Uribe

La actriz Merle Uribe dio a conocer a principios de año que tuve que salir huyendo de la Ciudad de México, debido al maltrato que le daba su hijo Héctor Tapia, a quién acusó de maltrato físico y verbal ante las autoridades, aunque ahora la actriz reveló que ya ha hecho las paces con él.

Uribe confesó que espera reencontrarse con Héctor cuando termine la contingencia sanitaria en México. “Sí, seguramente pasará, y esperemos que esto acabe pronto, porque ahorita no puedes viajar, pero en cuanto esto pase, será lo primero que yo trataré de hacer. Con Francisco yo si me hablo diario y todo, pero con Héctor ahí va, pero yo siento que sí me ha quitado un peso de encima, porque dije, igual y me muero, y me muero sola, porque así es esta muerte, sola, y a lo mejor ni se enteran”.

Luis García y Kate del Castillo.

Kate del Castillo

La actriz mexicana fue fuertemente criticada cuando decidió hablar sobre lo que ocurría al interior de su hogar, el que había formado con el ex futbolista y conductor de deportes Luis García.

“Me pateaba y estrangulaba, luego me pedía perdón de rodillas”, declaró Kate del Castillo durante una entrevista con a Milenio.

Durante la misma entrevista, Del Castillo comentó que el Dr. García “era muy gracioso, fascinante, encantador… Pero luego lloraba hasta cansarse, me abrazaba y se ponía de rodillas diciendo ‘¿por favor, por favor! Perdóname, necesito ayuda”.

Eleazar N y Tefi Valenzuela

Tefi Valenzuela

Es uno de los casos más recientes de violencia contra la mujer es el de Tefi Valenzuela que fue agredida por el actor Eleazar N, después de haberle pedido matrimonio en una cena entre amigos, donde el joven se molestó por que la actriz no se veía “tan feliz” y arremetió violenta contra ella, provocándole heridas por múltiples mordidas en el rostro.

Giovani Medina y Ninel Conde con su hijo.



Ninel Conde

La actriz sobrelleva un procedimiento legal desde hace varios meses por la luche de la patria potestad de su hijo, que procreó al lado de Giovani Medina, quien no le ha dejado ver al menor bajo el discurso de qué la cantante es un foco de riesgo de contagio de Covid a causa de su profesión.