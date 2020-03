4 fantásticos podrían aparecer en postcréditos de 'Captain Marvel 2'

ESTADOS UNIDOS.- Marvel Studios ha logrado que todos sus seguidores se queden hasta el final de los créditos tras la culminación de cualquiera de sus películas, pues se sabe que una sorpresa se guarda al final.

Ahora se dice que ‘Captain Marvel 2’ tendrá un vistazo importante para el futuro de la franquicia que nadie querrá perderse cuando eventualmente llegue.

Según información de We Got This Covered, fuentes cercanas a la producción señalaron que la secuela proporcionará la introducción de los Cuatro Fantásticos en el MCU. Sabemos que la primera familia de Marvel llegará en algún momento de los próximos años, y según los informes, aquí es donde aparecerán por primera vez. Al menos, ese es el plan en este momento, aunque esto podría cambiar.

Sin embargo, la forma de la escena ya se ha trazado. La secuencia viajará al Reino Cuántico, donde se puede encontrar el cuarteto. Esto no solo será una burla vaga de que están en camino tampoco, como la del Capitán Marvel al final de Avengers: Infinity War. En cambio, veremos correctamente las caras de los personajes aquí, lo que significa que los héroes definitivamente habrán sido elegidos para ese punto.

Todavía no se confirma de a quienes pretende contratar el estudio para interpretarlos, pero todas las señales apuntan a que John Krasinski y Emily Blunt son las mejores opciones para Reed Richards y Sue Storm. Sin embargo, quién terminará retratando la Antorcha Humana y la Cosa está más en el aire. Pero dado que se espera que el Capitán Marvel 2 aterrice en algún momento en 2022, un anuncio oficial debería ocurrir más temprano que tarde.