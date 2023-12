30 años sin Frank Zappa: El ícono del rock que pudo haber sido presidente de Estados Unidos

NUEVA YORK.- Hace hoy 30 años que el mundo de la música perdió al polémico guitarrista Frank Zappa, quien dedicó su vida a desafiar el statu quo de la industria musical y de la sociedad estadounidense a través de sus más de sesenta álbumes de estudio.

Frank Vincent Kappa nació en 1940 en Baltimore (Maryland) y tuvo una infancia muy peculiar, ya que desde pequeño se divertía jugando con sustancias químicas que su padre, un químico-matemático que trabajaba para el Gobierno de EU, le llevaba a casa.

En 1952, la familia se estableció en San Diego, donde Zappa dio inicio a su inagotable pasión musical, interesándose por artistas poco convencionales como Igor Stravinsky o Edgar Varese, lo que luego le llevó al R&B y al jazz moderno.

El joven aprendió a tocar la guitarra y la batería de manera autodidacta cuando su familia se mudó a las afueras de Los Ángeles, donde también se dedicaba a componer y dirigir arreglos para la orquesta de su escuela.

Mientras estudiaba, Zappa fue baterista del grupo musical The Blackouts, aunque no fue hasta 1964, año en que comenzó a formar parte de The Soul Giants (posteriormente The Mothers of Invention), cuando finalmente pudo vivir de la música.

Un icono disidente lleno de polémicas

Zappa se convirtió en guitarrista, cantante, compositor y líder de The Mothers of Invention, con quienes publicó en 1966 su primer álbum, "Freak Out!", que logró entrar en las listas de Billboard y al que siguieron otros proyectos como ‘Absolutely Free’, ‘We're Only In It For The Money’ o ‘Uncle Meat’.

La mezcla de géneros y el humor satírico de los temas de la banda, que se burlaba de la música pop comercial y la sociedad estadounidense, convirtieron a Zappa en un ícono de la disidencia y la rebeldía contra las normas establecidas.

Tanto en sus letras como en sus intervenciones públicas, Zappa criticó duramente a Estados Unidos y al llamado ‘sueño americano’, e incluso llegó a decir que un país que no se preocupa por cuidar su cultura "no debería existir".

También expresó abiertamente sus opiniones sobre temas que en aquella época eran bastante polémicos: se manifestó en contra de la penalización del aborto, de la posesión de armas y del consumo de drogas.

De hecho, detestaba el movimiento hippie, del cual criticaba el constante consumo de estupefacientes y el ‘flower power’, pues, para él, el cambio en la sociedad se conseguía a través de la educación y de votar en las urnas.

Zappa también se vio envuelto en diversas polémicas por sus declaraciones sobre artistas como los Beatles, a los que calificaba como un mero producto comercial y a los que parodió junto a The Mothers of Invention en ‘We're Only in It for The Money’.

En 1992, apuntó su nombre como candidato independiente en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pero el estado avanzado de su cáncer de próstata, diagnosticado dos años antes, le impidió presentarse.

A lo largo de su trayectoria musical, el guitarrista publicó algunos trabajos en solitario, como ‘Joe's Garage’ o ‘Apostrophe’, produjo y compuso bandas sonoras de películas de serie B como ‘The world's greatest sinner’ y dirigió una suite orquestal llamada ‘El tiburón amarillo’ en Francfort.