24% de los mexicanos escuchan a José José

CIUDAD DE MÉXICO.- José José siempre se erigió como uno de los artistas consentidos de México, gracias a sus más de 40 discos que lo han llevado a vender más de 80 millones de álbumes en sus 55 años de carrera, obras a través de las cuales las nuevas generaciones lo conocerán y que en plataformas como Spotify alcanzan los 4 millones 471 mil 071 de oyentes mensuales.



De los puestos del Top 100 de Spotify, la música de José José ocupa 24 sitios:



4.- El Triste

7.- El Amar y el Querer

8.- Gavilán o Paloma

16.- Almohada

18.- La Nave del Olvido

19.- Si Me Dejas Ahora

26.- Vamos a Darnos Tiempo

28.- Lo Que No Fue, No Será

30.- Volcán

32.- Lo Dudo

38.- He Renunciado a Ti

39.- El Amor Acaba

42.- No Me Digas que Te Vas

49.- Preso

53.- Seré

60.- Amnesia

62.- 40 y 20

63.- O Tú o Yo

65.- Cuando Vayas Conmigo

66.- Mi Vida

74.- Me Vas a Echar de Menos

83.- Amor, Amor

88.- Lágrimas

100.- Gotas de Fuego.