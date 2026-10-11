Rosalía sorprende en ‘Saturday Night Live’ con una coreografía en puntas y termina bajo la ducha

Rosalía durante su presentación en Saturday Night Live, donde combinó una coreografía de ballet en puntas con una escena final bajo la ducha.

La cantante española presentó un número de baile con técnica de ballet en el programa estadounidense, en una aparición que coincidió con el inicio de las votaciones para los premios Grammy.

La cantante española Rosalía sorprendió durante su participación en Saturday Night Live (SNL) al interpretar una pieza musical mientras bailaba completamente en puntas, una técnica característica del ballet clásico.

La actuación destacó por la exigencia física de la coreografía y la combinación de música y danza. Después del número, la artista protagonizó una escena bajo la ducha, un cierre que contrastó con la precisión de su presentación.

¿Cómo fue la actuación de Rosalía en ‘SNL’?

La intérprete apostó por una presentación que combinó baile en puntas y música, mostrando una faceta escénica que requiere preparación y control corporal. El número fue uno de los momentos destacados de su aparición en el programa estadounidense.

La escena bajo la ducha llegó después de la coreografía y añadió un contraste a la actuación, que pasó de la exigencia técnica del ballet a un momento más relajado.

¿Por qué su aparición fue oportuna para los Grammy?

La participación de Rosalía en Saturday Night Live coincidió con el inicio de las votaciones para los premios Grammy, previstas para el lunes siguiente, según la publicación original.

Su presencia en uno de los programas más conocidos de la televisión estadounidense representó una oportunidad para mostrar su propuesta artística ante una audiencia amplia, incluidos los votantes que todavía no estuvieran familiarizados con su trabajo.