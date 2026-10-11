¡Música, lluvia y contrastes! Así se vivió el Pulso GNP 2026 en Querétaro

Robbie Williams y Caifanes encabezaron el cartel del Pulso GNP 2026, celebrado el 10 de octubre en el Autódromo de Querétaro.

Robbie Williams, Caifanes, Travis, Fobia y José Madero encabezaron más de 12 horas de música en el Autódromo de Querétaro, en una edición que reunió a miles de asistentes.

El Pulso GNP 2026 reunió este sábado 10 de octubre a miles de fanáticos en el Autódromo de Querétaro, con una jornada dedicada a la música en vivo y las presentaciones de artistas nacionales e internacionales. Entre los nombres más esperados estuvieron Robbie Williams, Caifanes, Travis, Fobia y José Madero.

Desde las primeras horas de la tarde, los asistentes comenzaron a llegar a los diferentes escenarios para disfrutar de una programación que abarcó distintos géneros musicales. Las presentaciones de La Texana, Electrify y Malcriada dieron inicio a las actividades, mientras que más tarde agrupaciones como Los Claxons y La Gusana Ciega convocaron a sus seguidores.

Robbie Williams y Caifanes protagonizan la noche

Uno de los momentos más esperados llegó durante la noche, cuando el cantante británico Robbie Williams subió al escenario para interpretar algunos de los temas más reconocidos de su trayectoria.

Su presentación fue uno de los atractivos principales de esta edición, que también contó con la participación de Caifanes, banda mexicana que conectó con el público a través de sus canciones más representativas.

Aunque la lluvia y las bajas temperaturas acompañaron parte de la jornada, los asistentes continuaron disfrutando de los conciertos, muchos de ellos con impermeables y abrigos para mantenerse cómodos durante las presentaciones.

La música electrónica también tuvo su espacio con Deorro, quien estuvo a cargo del cierre en la Carpa Tecate. Su actuación mantuvo el ambiente festivo hasta después de la medianoche.

Una jornada con distintos géneros y propuestas musicales

La programación del Pulso GNP 2026 ofreció opciones para públicos con diferentes gustos musicales. Desde propuestas emergentes hasta bandas consolidadas, los escenarios recibieron a artistas que abarcaron el rock, el pop y la música electrónica.

Entre los participantes también destacaron Travis, Fobia y José Madero, quienes formaron parte de un cartel que reunió a distintas generaciones de seguidores.

La variedad de artistas permitió que el festival mantuviera actividad durante gran parte del día, con presentaciones distribuidas entre los escenarios principales y la Carpa Tecate.

Pulso GNP promueve la inclusión y el cuidado ambiental

Además de los conciertos, el festival incorporó iniciativas relacionadas con la sustentabilidad y la accesibilidad para los asistentes.

Entre las acciones ambientales se contempló la recolección de residuos y la donación de lonas de sombra a comunidades necesitadas, con el propósito de darles un segundo uso.

En materia de inclusión, el recinto contó con espacios habilitados para personas con discapacidad motriz y el programa Escucha tus manos, que incluyó intérpretes de Lengua de Señas Mexicana.

Con una oferta musical diversa y actividades enfocadas en la accesibilidad y el medioambiente, el Pulso GNP 2026 cerró una jornada que tuvo como protagonistas a artistas de talla internacional y representantes destacados de la música mexicana.