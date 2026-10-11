Luisito Comunica sorprende a conductora con una broma: “Nací mujer”

Luisito Comunica sorprendió a una conductora de 12 News con una broma durante una entrevista en Phoenix, Arizona.

El influencer mexicano desconcertó a una periodista de Phoenix durante una entrevista en la que promocionaba su tequila Gran Malo. Su respuesta provocó un silencio que llamó la atención en redes sociales.

Luisito Comunica se volvió tema de conversación en redes sociales después de hacer una broma durante una entrevista para el canal estadounidense 12 News, en Phoenix, Arizona. El creador de contenido respondió de forma inesperada a una pregunta personal y dejó desconcertada a la conductora.

El video comenzó a circular ampliamente este domingo 11 de octubre de 2026, aunque la conversación completa fue publicada en YouTube el 30 de septiembre.

¿Qué le dijo Luisito Comunica a la conductora?

Durante la entrevista, el youtuber hablaba de su marca de tequila Gran Malo y de su presentación mini, conocida como Gran Malito.

En un momento de la charla, la periodista le preguntó si había algo sobre él que sus seguidores todavía no supieran.

Luisito contestó con seriedad: “Nací mujer”.

La conductora quedó sorprendida y guardó silencio durante unos segundos. Al notar su reacción, el influencer soltó la risa y aclaró que todo era una broma.

El cambio de tono tomó por sorpresa a la periodista, quien tuvo que procesar la respuesta antes de que la conversación continuara.

¿Por qué se hizo viral la entrevista?

El fragmento llamó la atención por la manera en que Luisito Comunica respondió sin cambiar el gesto y por la reacción de la presentadora, quien no esperaba escuchar algo así durante una entrevista promocional.

Usuarios de distintas plataformas comenzaron a compartir la escena y comentar el momento en que la conductora se quedó sin palabras.

Aunque el video completo estaba disponible desde finales de septiembre, el recorte de la broma ganó difusión durante este fin de semana.

Luisito Comunica promocionaba Gran Malo

La entrevista también sirvió para hablar de Gran Malo, la marca de tequila relacionada con el creador de contenido, quien ha desarrollado proyectos comerciales además de sus videos de viajes y entretenimiento.

La pregunta sobre su vida personal dio pie al comentario que cambió el rumbo de la charla por unos instantes.

Con esta ocurrencia, el influencer volvió a generar conversación entre sus seguidores, esta vez por una respuesta inesperada frente a las cámaras de la televisión estadounidense.