La secuela de ‘Michael’ recibirá 30.8 millones de dólares en incentivos fiscales en California

Jaafar Jackson interpreta a Michael Jackson en la película ‘Michael’, cuya secuela recibirá incentivos fiscales en California.

Subtítulo: La segunda película sobre Michael Jackson forma parte de un paquete de apoyos estatales por 226 millones de dólares destinado a 35 producciones cinematográficas.

La secuela de ‘Michael’, la película biográfica sobre Michael Jackson, recibirá 30.8 millones de dólares en incentivos fiscales de California para apoyar su producción, de acuerdo con información publicada por Variety.

El proyecto, identificado como ‘Michael 2’, forma parte de una nueva ronda de aprobaciones de la Comisión Cinematográfica de California, que distribuirá un total de 226 millones de dólares en beneficios fiscales entre 35 películas.

¿Cuánto dinero recibió la primera película de Michael Jackson?

La cinta original también obtuvo apoyo del estado de California, con 21 millones de dólares en créditos fiscales. Posteriormente, la producción superó los mil millones de dólares en taquilla mundial.

Para esta segunda entrega, el programa estatal ofrece condiciones más favorables. Mientras que la primera película recibió incentivos equivalentes al 17.5% de los gastos elegibles, la secuela podrá acceder a un beneficio de hasta 35% de los costos de producción que cumplan los requisitos.

¿Qué otras películas recibirán incentivos fiscales?

Entre las producciones beneficiadas también se encuentran varios proyectos de grandes estudios cinematográficos.

Pixar, propiedad de Disney, recibirá 40.1 millones de dólares para una película cuyo título todavía no se ha anunciado. Esta asignación se suma a los 28.7 millones de dólares otorgados en junio para otra producción sin título confirmado.

Por su parte, Warner Bros. obtendrá 13 millones de dólares y Paramount recibirá 29.3 millones para películas que aún no tienen nombre oficial.

‘Friday’ también tendrá una nueva película

Otro de los proyectos seleccionados es la secuela de ‘Friday’, conocida como ‘Last Friday’, que recibirá 11.4 millones de dólares en incentivos fiscales.

La película fue anunciada hace aproximadamente 18 meses y Nia Long confirmó recientemente que el proyecto continúa en desarrollo.

El actor y productor Ice Cube, cuyo nombre real es O’Shea Jackson Sr., celebró la posibilidad de realizar la cinta en el sur de California, donde reside buena parte del elenco y del equipo de producción.

El proyecto busca generar empleo local y contempla la participación de más de 180 integrantes del reparto y del equipo, según declaraciones difundidas por la Comisión Cinematográfica de California.

¿Qué otras producciones forman parte del programa?

La distribución también contempla 28 películas independientes. Entre ellas figura ‘Leaves of Glass’, una producción ambientada en comunidades chicanas de Los Ángeles, así como un proyecto sin título del cineasta Mike Mills.

Con estos incentivos, California busca atraer producciones cinematográficas y mantener empleos dentro de su industria audiovisual, en un contexto en el que los beneficios fiscales representan una herramienta para competir por rodajes frente a otras regiones.