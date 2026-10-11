¿A qué hora y dónde ver la gala de eliminación de La Granja VIP hoy 11 de octubre?

La Granja VIP celebrará su quinta gala de eliminación este domingo 11 de octubre, con seis participantes en riesgo de abandonar la competencia.

La competencia de TV Azteca tendrá una nueva eliminación este domingo. Conoce el horario de la transmisión y las opciones para seguir el reality show en vivo.

La tensión aumenta en La Granja VIP, que este domingo 11 de octubre de 2026 celebrará una nueva gala de eliminación, en la que uno de los participantes nominados tendrá que abandonar la competencia.

Los seguidores del reality podrán conocer el resultado durante la transmisión en vivo, en una noche decisiva para los granjeros que buscan mantenerse en el programa y acercarse a la recta final.

¿A qué hora empieza La Granja VIP este domingo?

La gala de eliminación está programada para las 8:00 de la noche, tiempo del centro de México. En Hermosillo, Sonora, la transmisión corresponde a las 6:00 de la tarde.

Es importante tomar en cuenta la diferencia horaria para no perderse el momento en que se anuncie quién deja la competencia.

¿Dónde ver la gala de eliminación de La Granja VIP en vivo?

La transmisión se puede seguir por Azteca UNO, canal de televisión de TV Azteca.

También es posible consultar la señal en internet a través del sitio oficial de TV Azteca, donde se puede revisar la disponibilidad de la transmisión en vivo.

¿Quiénes están nominados en La Granja VIP?

Entre los participantes señalados para esta gala se encuentran Pimpinela Escarlata, Mónica Escobedo, Pascal Nadaud, Julio Camejo, Kevyn Contreras y Rafael Mercadante.

La eliminación definirá quién continúa en el reality y quién tendrá que despedirse de sus compañeros, en una etapa en la que cada decisión del público puede cambiar el rumbo de la competencia.