Willem Dafoe, a sus 71 años, confiesa qué lo hace más feliz que la fama de Hollywood, lavar los platos y cuidar animales

Aunque podría parecer que una estrella de Hollywood encuentra su mayor satisfacción en los estrenos, los reconocimientos o el éxito de sus películas, Dafoe tiene una perspectiva diferente.

Willem Dafoe es uno de los actores más reconocidos del cine contemporáneo. A sus 71 años, continúa participando en producciones de distintos géneros y demostrando que su interés por la actuación permanece intacto. Tan solo en 2025 formó parte de cinco películas, una muestra de la intensidad con la que mantiene su carrera.

Sin embargo, lejos de los rodajes, las alfombras rojas y la atención mediática, el actor encuentra la felicidad en actividades mucho más sencillas. Lavar los platos, limpiar el estiércol y cuidar animales en una granja son algunas de las tareas que le brindan tranquilidad, según contó en el pódcast Wild Card with Rachel Martin.

Willem Dafoe confiesa por qué disfruta tanto lavar los platos

Aunque podría parecer que una estrella de Hollywood encuentra su mayor satisfacción en los estrenos, los reconocimientos o el éxito de sus películas, Dafoe tiene una perspectiva diferente.

Durante la entrevista, el actor explicó que disfruta especialmente las tareas domésticas y aquellas actividades cotidianas que siguen una secuencia sencilla y concreta.

“He hablado de ello antes, pero de verdad, nunca soy más feliz que fregando los platos, limpiando el estiércol de los animales o haciendo cosas sencillas donde hay un paso A, B y C. Y puedes vivir en la sencillez de esas tareas”, expresó.

Para Dafoe, estas labores representan una oportunidad para concentrarse en el presente, alejarse de las exigencias de su profesión y encontrar satisfacción en acciones cuyo resultado puede ver de inmediato.

La vida en el campo es una forma de meditación para el actor

El intérprete también explicó que su conexión con la naturaleza le permite experimentar una tranquilidad difícil de encontrar en las grandes ciudades. Mientras que la vida urbana está marcada por horarios, obligaciones y movimientos constantes, el campo sigue un ritmo distinto, determinado en gran medida por los ciclos naturales.

“Para mí es una buena meditación”, afirmó al hablar de las tareas que realiza y de la relación que observa entre las personas que trabajan en una granja y su entorno.

Dafoe considera que estar en contacto con la naturaleza ayuda a comprender el flujo de las cosas y a recuperar una forma de vida menos condicionada por las exigencias de la sociedad.

“Esa es una de las dificultades de vivir en la ciudad, sabes. Tenemos un vaivén, pero no está controlado por nosotros, o está controlado por la gente, mientras que en el campo el vaivén proviene entero de la naturaleza”, explicó.

Sus palabras muestran una faceta alejada de los personajes intensos y, en ocasiones, inquietantes que ha interpretado en la pantalla. Para el actor, la sencillez de estas rutinas es una manera de encontrar equilibrio sin necesidad de renunciar a su carrera.

Día Nacional del Vaquero en Arizona: la tradición del Oeste cobra vida entre ranchos, rsodeos y paisajes histórico (Narti - stock.adobe.com)

¿Qué es lo que más disfruta Willem Dafoe de cuidar animales?

Entre las actividades que realiza en el campo, hay una que ocupa un lugar especial: acompañar a los animales cuando llega la noche y llevarlos a sus espacios de descanso.

“Lo que más me gusta es acostar a los animales por la noche”, contó. Después describió la escena que más disfruta: ver cómo unas 35 cabras y ovejas corren hacia él para que les abra la puerta del lugar donde duermen.

“Hay algo hermoso en que me vean y tener a 35 cabras y ovejas estampidándose hacia mí para que les abra la puerta de su pequeño lugar para dormir. Es algo que me ayuda”, añadió.

La imagen contrasta con el ambiente de las producciones cinematográficas en las que suele trabajar. En lugar de interpretar a un personaje o seguir las indicaciones de un equipo, Dafoe encuentra satisfacción en una rutina cotidiana que lo conecta directamente con los animales y la naturaleza.

Los próximos proyectos de Willem Dafoe: de Tenzing al terror de Robert Eggers

Aunque disfruta de estos momentos de tranquilidad, Dafoe no tiene intención de alejarse de la actuación. Su agenda incluye nuevas producciones que lo llevarán de vuelta a la pantalla grande.

Entre ellas se encuentra Tenzing, un drama ambientado en el mundo del alpinismo que aborda la historia de los hombres que hicieron historia al alcanzar por primera vez la cima del monte Everest. Su estreno está previsto para el 16 de octubre de 2026, de acuerdo con la información proporcionada sobre la película.

Además, el actor participará en Werwulf, la nueva película de terror de Robert Eggers, cuyo estreno en los cines españoles está previsto para el 8 de enero de 2027, bajo el título Licántropo.

La historia se sitúa en la Inglaterra del siglo XIII y gira en torno a un campesino medieval que, tras sufrir una maldición, se transforma en una criatura aterradora. El proyecto representa otro encuentro entre Dafoe y Eggers, cineasta con quien el actor ya ha colaborado en películas como The Lighthouse y Nosferatu.

Con una carrera que sigue avanzando y una vida personal en la que las tareas más simples tienen un valor especial, Willem Dafoe demuestra que el éxito profesional no está reñido con buscar tranquilidad fuera de los reflectores. Para él, la felicidad también puede encontrarse en lavar los platos, cuidar una granja y abrir cada noche la puerta para que sus animales descansen.