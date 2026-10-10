A casi una década del fenómeno: ‘Despacito’ lo vuelve a hacer y se corona como la canción latina más grande por Billboard

“Despacito”, su histórico éxito junto a Daddy Yankee y Justin Bieber, ocupa el primer lugar del ranking especial “Greatest of All Time Hot Latin Songs”. Foto: Cortesía

Billboard colocó “Despacito” en el primer lugar de su ranking histórico de Hot Latin Songs y reconoció también a “No me doy por vencido”.

Luis Fonsi vuelve a celebrar en grande, ahora con un reconocimiento de Billboard que coloca dos de sus canciones entre las diez mejores de todos los tiempos.

“Despacito”, su histórico éxito junto a Daddy Yankee y Justin Bieber, ocupa el primer lugar del ranking especial “Greatest of All Time Hot Latin Songs”.

La distinción forma parte de la celebración por los 40 años de Hot Latin Songs, consolidando el impacto de una canción que conquistó mercados internacionales.

“Despacito” mantiene su popularidad en Spotify

La rola que se lanzó en 2017 supera ya los 2 mil 229 millones de reproducciones en Spotify, cifra que confirma la vigencia de un fenómeno que continúa sumando escuchas casi una década después, con 545 mil reproducciones diarias según la plataforma.

El reconocimiento también destaca “No me doy por vencido”, que se estrenó en 2008, y que ocupa el octavo puesto y representa otro capítulo fundamental para Fonsi.

El puertorriqueño prepara “Mar Infinito World Tour 2027”, gira que comenzará el 20 de febrero en San Juan, Puerto Rico, para continuar celebrando su trayectoria.