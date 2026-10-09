Bruce Willis convirtió tres hectáreas en el Caribe en un complejo de lujo con tres casas y cuatro piscinas que vendió por 27 millones de dólares antes de que la propiedad regresara al mercado por 37.5 millones

La antigua propiedad de Bruce Willis en Parrot Cay, en las Islas Turcas y Caicos, cuenta con tres viviendas, cuatro piscinas y acceso a una playa del Caribe. En 2022, regresó al mercado con un precio de 37.5 millones de dólares. (REUTERS)

El actor compró el terreno en las Islas Turcas y Caicos en el año 2000 y construyó una residencia con 12 dormitorios, acceso a una playa privada y espacios para convivir. Tras venderla en 2019, sus nuevos propietarios la renovaron y volvieron a ofrecerla tres años después

Una propiedad frente al mar en las Islas Turcas y Caicos se convirtió en uno de los proyectos inmobiliarios personales de Bruce Willis a principios de los años 2000. El actor adquirió alrededor de tres hectáreas en Parrot Cay y desarrolló un complejo de tres viviendas pensado para recibir a familiares y amigos, con espacios independientes y diversas amenidades.

De acuerdo con información de Forbes, retomada por La Nación, la construcción se extendió durante los cuatro años posteriores a la compra del terreno. El resultado fue una residencia de aproximadamente 3,250 metros cuadrados interiores, distribuida entre tres casas que sumaban 12 dormitorios y 14 baños.

La vivienda principal concentraba seis dormitorios y las áreas comunes destinadas a las reuniones. Las otras dos construcciones ofrecían mayor privacidad para los invitados y contaban con sus propias piscinas.

El conjunto incluía cuatro piscinas, un pabellón de yoga junto a la playa y una zona infantil con un barco pirata. También tenía jardines tropicales con árboles de coco, plátano y papaya, además de espacios al aire libre y acceso a una extensa franja de arena blanca.

La venta de la propiedad por 27 millones de dólares

Después de varios años como propietario, Bruce Willis y su esposa, Emma Heming-Willis, vendieron el complejo en 2019 por 27 millones de dólares. La residencia había salido al mercado inicialmente por 33 millones, pero la operación se cerró por una cantidad menor, según informó Los Angeles Times.

La propiedad se encuentra en Parrot Cay, una isla privada del archipiélago de las Islas Turcas y Caicos, en el Caribe. La zona es conocida por sus playas y alojamientos de lujo, características que forman parte del atractivo de este tipo de inmuebles.

Ese mismo año, Willis y Heming-Willis renovaron sus votos matrimoniales en la residencia, poco antes de desprenderse de ella. La venta marcó el final de la etapa del actor como propietario del complejo, aunque el inmueble mantuvo su presencia en el mercado de propiedades exclusivas.

Por qué la antigua residencia volvió a ofrecerse por US$37.5 millones

En 2022, tres años después de la venta, el complejo regresó al mercado con un precio de publicación de 37.5 millones de dólares. La cifra representaba el monto solicitado por sus nuevos propietarios, no una venta confirmada por esa cantidad.

Según Forbes, la propiedad fue sometida a una renovación integral en 2020. Los trabajos actualizaron la casa principal e incorporaron espacios para los niños de la familia que la adquirió.

Pese a las modificaciones, el conjunto conservó elementos centrales de su diseño original, entre ellos las cuatro piscinas, las tres viviendas y el acceso directo a la playa. La residencia también estaba vinculada al resort COMO Parrot Cay, cuyos servicios podían aprovechar los huéspedes de acuerdo con las condiciones del alojamiento.

Qué significan los precios de 27 y 37.5 millones de dólares

Las dos cantidades corresponden a operaciones distintas y deben interpretarse por separado. Los 27 millones de dólares fueron el precio de venta reportado en 2019, mientras que los 37.5 millones eran el precio solicitado cuando la propiedad volvió a anunciarse en 2022.

La diferencia entre ambas cifras es de 10.5 millones de dólares. Sin embargo, esto no demuestra por sí solo que el inmueble se haya vendido después por un precio superior ni permite calcular una ganancia definitiva para sus propietarios posteriores.

La remodelación, las dimensiones del terreno, las amenidades y la ubicación frente al mar formaban parte de las características con las que se promocionaba el complejo. La información publicada en 2022 documenta su regreso al mercado, pero no confirma que la operación se haya concretado por el monto anunciado.