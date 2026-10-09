Ben Affleck recrea el llanto de Mía Colucci de Anahí y conquista a fans de ‘Rebelde’

Ben Affleck fue comparado con Mía Colucc, el personaje de Anahí en Rebelde, en un video que circuló en redes sociales\.

Un video que mezcla una entrevista del actor con una de las escenas más recordadas de la telenovela provocó reacciones entre seguidores de Anahí y RBD.

Ben Affleck se volvió tema de conversación entre los seguidores de Rebelde luego de que circulara un video que lo compara con Mía Colucci, el personaje interpretado por Anahí en la exitosa telenovela mexicana.

La publicación, compartida por la cuenta @poloadanna, combina imágenes del actor durante una entrevista para Netflix con una escena en la que la joven protagonista aparece llorando dramáticamente mientras habla por teléfono.

El montaje presenta los gestos de Affleck como una recreación humorística de la expresión de Mía, lo que llamó la atención de los fanáticos por el inesperado encuentro entre una estrella de Hollywood y uno de los personajes más reconocidos de la televisión juvenil mexicana.

Ben Affleck y Mía Colucci protagonizan una comparación viral

En el video, Ben Affleck aparece hablando con emoción mientras sostiene un papel, mientras que la edición intercala la reacción de Mía Colucci durante uno de sus momentos dramáticos en la telenovela.

La comparación retoma el estilo exagerado de las escenas de la protagonista de Rebelde, quien se convirtió en una figura reconocible para varias generaciones gracias a sus expresiones, su personalidad y sus conflictos sentimentales.

OK PERO ALGUIEN YA LE DIJO A ANY QUE BEN AFFLECK RECREÓ UNA ESCENA ICÓNICA DE MIA COLUCCI?!!! @Anahi pic.twitter.com/LDNz6NAHap — R ★ (@poloadanna) October 8, 2026

El resultado despertó comentarios de usuarios que celebraron el guiño a la cultura pop mexicana y la posibilidad de relacionar al actor estadounidense con una escena que sigue presente en la memoria de los seguidores de la producción.

Fans comparan el español de Ben Affleck con el de Jennifer Lopez

Además de las referencias a Anahí y RBD, algunos usuarios aprovecharon la publicación para comentar el dominio del español de Ben Affleck. Entre las reacciones también surgieron comparaciones con Jennifer Lopez, su expareja, en tono de broma.

El comentario alimentó la conversación alrededor del actor, quien ha llamado la atención en distintas entrevistas por expresarse en español.

Affleck vivió durante un año en México cuando era adolescente, una experiencia que contribuyó a su aprendizaje del idioma.

¿Por qué Mía Colucci sigue presente en las redes sociales?

A más de dos décadas del estreno de Rebelde, Mía Colucci continúa siendo una referencia de la cultura pop mexicana. Sus frases, gestos y escenas emocionales se han mantenido vigentes a través de memes, videos y publicaciones que recuperan momentos de la telenovela.

La popularidad del personaje también está relacionada con el impacto de RBD, el grupo musical surgido de la historia, que reunió a seguidores de México y otros países de América Latina.

En esta ocasión, la comparación con Ben Affleck volvió a poner a Mía en la conversación digital y demostró cómo una escena de televisión puede encontrar nuevas formas de circular entre distintas generaciones.

Pie de foto: Ben Affleck fue comparado con Mía Colucci, el personaje de Anahí en Rebelde, en un video que circuló en redes sociales.

Texto alternativo: Video viral que compara los gestos de Ben Affleck durante una entrevista con una escena de llanto de Anahí como Mía Colucci en Rebelde.