Acusan a Galilea Montijo de “robarles” la energía a Aldo, Karina y Ese al hacerles este gesto

Videos de la fiesta organizada por la conductora después de la final de La Casa de los Famosos México 4 desataron comentarios en redes sociales por un gesto que algunos usuarios interpretaron como un supuesto ritual.

Galilea Montijo volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de que circularan videos de su tradicional fiesta privada, conocida como GaliFest, celebrada después de la final de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

En las imágenes, usuarios señalaron un gesto de la conductora hacia algunos de los invitados, entre ellos participantes y figuras vinculadas al reality. La escena dio pie a nuevas especulaciones sobre una supuesta práctica de brujería, una acusación que ha acompañado a la presentadora en distintas ocasiones.

Sin embargo, no existen pruebas de que el gesto tuviera un significado ritual. Las interpretaciones difundidas en plataformas digitales corresponden a comentarios de usuarios y no permiten establecer que haya ocurrido alguna práctica de ese tipo.

¿Qué hizo Galilea Montijo en el GaliFest que desató rumores?

En los videos que circulan en redes sociales se observa a Galilea Montijo tocando las mejillas de Karina Torres, Aldo Rendón y Ese Pérez. El gesto llamó la atención de usuarios, quienes comenzaron a atribuirle un supuesto significado relacionado con el robo de energía o la brujería.

Las imágenes provocaron comentarios y teorías sobre las intenciones de la conductora. No obstante, el contenido disponible no demuestra que se tratara de un ritual ni permite confirmar las interpretaciones que surgieron en internet.

El GaliFest se realizó después de la final de La Casa de los Famosos México 4 y reunió a participantes del programa y otras figuras del medio del espectáculo.

¿Por qué relacionan a Galilea Montijo con la brujería?

Las especulaciones recientes retomaron señalamientos que han circulado durante años en programas de espectáculos y plataformas digitales.

Uno de los comunicadores que ha difundido acusaciones de este tipo es Javier Ceriani, quien en julio de 2026 afirmó que la presentadora supuestamente habría participado en un ritual con santeros para favorecer el éxito del reality y actuar contra algunas de las personas que la critican.

Galilea Montijo desató una insólita teoría en redes después de que circularan imágenes donde aparece tocándoles las mejillas a Karina Torres, Esé Pérez y Aldo Rendón.

Algunos aseguran que se trataría de una práctica para “robar energía”, aunque no existe evidencia que respalde… pic.twitter.com/Zj80x0qbKy — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) October 8, 2026

De acuerdo con las declaraciones atribuidas al periodista, el supuesto encuentro habría ocurrido en una propiedad de Tlalpan e involucrado a personas de México, Cuba y Estados Unidos. También mencionó presuntos sacrificios de animales.

Estas afirmaciones corresponden a la versión del comunicador y no deben interpretarse como hechos comprobados. Para establecer su veracidad sería necesaria evidencia independiente que las respalde.

Ceriani también relacionó una frase pronunciada por Montijo durante una gala del programa con un supuesto saludo de origen religioso. Por su parte, otras figuras del espectáculo, entre ellas Niurka Marcos, han hecho comentarios y señalamientos sobre las creencias de la conductora.

¿Qué ha dicho Galilea Montijo sobre las acusaciones?

A lo largo de los años, Galilea Montijo ha rechazado señalamientos que la vinculan con la brujería y la santería. En declaraciones anteriores, ha hablado de sus creencias personales, se ha identificado como católica y ha expresado respeto por otras religiones.

También ha mencionado prácticas populares como las limpias con huevo, algo que no constituye por sí mismo evidencia de pertenencia a una religión ni de la realización de rituales contra otras personas.

Hasta el momento, no se cuenta con un pronunciamiento específico de la conductora sobre las interpretaciones surgidas a raíz de los videos del GaliFest 2026.

¿Quién ganó La Casa de los Famosos México 4?

La celebración de Galilea Montijo tuvo lugar después de la final de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, una edición que reunió a participantes del mundo de la televisión y las redes sociales.

El encuentro privado, conocido como GaliFest, congregó a integrantes y figuras relacionadas con el programa. En esta ocasión, la fiesta también llamó la atención por su temática inspirada en una casa de muñecas.

Mientras las imágenes continúan generando comentarios, las acusaciones de brujería permanecen en el terreno de las especulaciones. Hasta ahora, no hay evidencia que permita afirmar que Galilea Montijo haya realizado un ritual durante la celebración.