Taylor Swift cantará en la gala del Museo de la Academia y podría interpretar su canción de “Toy Story 5”

Taylor Swift durante el estreno de “Toy Story 5” en Los Ángeles. | IG (taylorswift)

La cantante se presentará el 17 de octubre en Los Ángeles durante una gala que reúne a figuras de Hollywood y que también funciona como escaparate para producciones rumbo a los Oscar.

Taylor Swift volverá a subir a un escenario relacionado con Hollywood. La cantante y compositora será una de las artistas invitadas a la próxima Academy Museum Gala, que se celebrará el 17 de octubre de 2026 en Los Ángeles, California.

El evento, organizado por el Academy Museum of Motion Pictures, funciona como una recaudación de fondos para apoyar las exposiciones, proyecciones y programas educativos del museo.

Aunque los detalles sobre la presentación de Swift todavía se mantienen bajo reserva, existe una canción que podría formar parte de su actuación: “I Knew It, I Knew You”, tema que la artista grabó para “Toy Story 5”.

Taylor Swift busca acercarse a los Oscar

La posible interpretación de esta canción tiene un significado especial para Swift, ya que el tema podría convertirse en su camino hacia su primera nominación al Oscar.

La gala del Museo de la Academia es considerada además una parada importante para algunas de las producciones y figuras que buscan posicionarse durante la temporada de premios.

Sin embargo, Taylor todavía no tiene una nominación al Oscar y tampoco se ha confirmado que vaya a interpretar “I Knew It, I Knew You” durante la gala. Por ahora, se trata de una posibilidad planteada por Variety.

La participación llega después de una etapa en la que Swift ha reforzado su vínculo con el cine. En los MTV VMAs 2026, recibió el primer Artist-Director Award por su trabajo como directora de videos musicales.

Además, durante la ceremonia presentó el video de “Patient Zero”, producción que dirigió y en la que participan Dakota Johnson y Colin Farrell.

Una noche dedicada al cine

La gala también reconocerá a tres figuras de Hollywood. Charlize Theron recibirá el Icon Award; Colman Domingo, el Vantage Award; y el cineasta John Carpenter será distinguido con el Luminary Award.

El evento será copresidido por Robert Rodriguez, Steven Spielberg y Kate Capshaw, mientras que otras figuras de la industria participarán como integrantes del comité anfitrión.

La gala busca recaudar fondos para que el Museo de la Academia continúe con sus actividades dedicadas a preservar, estudiar y acercar el cine al público.

Para Swift, la presentación llega en un momento particularmente interesante: mientras continúa consolidando su faceta como directora, su participación en “Toy Story 5” podría abrirle finalmente la puerta a la carrera por uno de los reconocimientos más importantes de Hollywood.