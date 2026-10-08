Robbie Williams cumple una promesa de hace 20 años e invita a Omar Chaparro a cantar en CDMX

Robbie Williams y Omar Chaparro se reencontraron en el escenario del Palacio de los Deportes 20 años después de su primera colaboración.

El cantante británico recordó su encuentro con el mexicano en No Manches y lo llevó al escenario del Palacio de los Deportes para interpretar “Better Man”.

Lo que comenzó como una anécdota de televisión terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del concierto de Robbie Williams en la Ciudad de México.

Durante su presentación del 7 de octubre en el Palacio de los Deportes, el británico sorprendió al público al invitar a Omar Chaparro para cantar juntos “Better Man”, recuperando así una historia que comenzó hace dos décadas.

Antes de presentar al mexicano, Williams recordó frente a los asistentes que Chaparro había tocado la guitarra con él 20 años atrás. Después, el conductor apareció en el escenario con su instrumento para acompañar al intérprete.

El encuentro tuvo lugar ante unas 18 mil personas, de acuerdo con cifras de Ocesa, durante la primera de las dos fechas de Williams en el recinto capitalino.

MÉXICO GANÁNDOLE A LA IA



Robbie Williams invita a Omar Chaparro a cantar "Betterman" en el Palacio de los Deportes pic.twitter.com/zle2z7NhFO — Indie 505 (@Indie5051) October 8, 2026

¿Cómo se conocieron Robbie Williams y Omar Chaparro?

La historia se remonta a 2005, cuando Williams visitó el programa No Manches, conducido entonces por Chaparro, para promocionar su disco Intensive Care.

Durante aquella entrevista, el mexicano le confesó su admiración y tomó una guitarra para interpretar “Better Man”. El encuentro quedó registrado en televisión y, posteriormente, ambos volvieron a coincidir en el escenario durante la visita de Williams a México en 2006.

De acuerdo con N+, Chaparro incluso había recordado recientemente aquella experiencia y contado que Williams le había prometido volver a invitarlo a cantar en la Ciudad de México.

Ahora, dos décadas después, la promesa volvió a hacerse realidad.

El momento dividió opiniones en redes

Tras el concierto, videos del dueto comenzaron a circular en redes sociales y provocaron reacciones de todo tipo.

Mientras algunos usuarios celebraron el reencuentro entre ambos artistas, otros cuestionaron la participación de Chaparro y aseguraron que habrían preferido que Williams invitara a otra cantante mexicana para compartir alguno de sus temas.

A pesar de las críticas, el encuentro terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la primera noche del británico en la capital.

Después de interpretar la canción, Williams abrazó a Chaparro y lo llamó “mi hermano mexicano”, cerrando así un reencuentro que comenzó en un programa de televisión y terminó frente a miles de seguidores.