“Cyberpunk 2077” tendrá película en Paramount; esto se sabe del proyecto

“Cyberpunk 2077” llegará a la pantalla grande de la mano de Paramount y CD Projekt Red.

El popular videojuego de CD Projekt Red será llevado a la pantalla grande con Lorenzo di Bonaventura, productor de “Transformers”, al frente del proyecto.

El universo de “Cyberpunk 2077” llegará a la pantalla grande. Paramount trabaja en una película basada en el popular videojuego de ciencia ficción desarrollado por CD Projekt Red, confirmó Variety.

El proyecto contará con Lorenzo di Bonaventura, productor de la franquicia “Transformers”, mientras que CD Projekt Red también participará como productora y conservará su papel como compañía propietaria de los derechos de la franquicia.

Por ahora, no se han revelado detalles sobre el director, el reparto, la historia que seguirá la película ni una fecha de estreno.

Night City llegará al cine

“Cyberpunk 2077” está ambientado en Night City, una enorme ciudad futurista dominada por corporaciones, tecnología y crimen. El videojuego sigue a V, un mercenario que termina con un biochip implantado en su cabeza que contiene la conciencia digital de Johnny Silverhand, personaje interpretado por Keanu Reeves.

La historia enfrenta a ambos personajes mientras buscan una manera de separarse y, al mismo tiempo, se ven involucrados en conflictos relacionados con Arasaka, una de las corporaciones más poderosas de ese mundo.

Lanzado originalmente en diciembre de 2020 después de varios retrasos, el videojuego terminó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de CD Projekt Red, pese a los problemas técnicos que acompañaron su lanzamiento.

De acuerdo con Variety, “Cyberpunk 2077” ha vendido 40 millones de copias a nivel mundial, mientras que su expansión “Phantom Liberty” suma otros 15 millones.

Paramount apuesta nuevamente por los videojuegos

La adaptación forma parte de una tendencia cada vez más importante en Hollywood: llevar franquicias de videojuegos exitosas al cine.

El estudio también desarrolla una película de “Call of Duty”, con Peter Berg como director y Taylor Sheridan como coguionista, además de trabajar en una nueva adaptación de “Street Fighter”.

Para Paramount, “Cyberpunk 2077” representa una apuesta por un público más adulto y por una franquicia que ya cuenta con una comunidad internacional consolidada.

Por ahora, el proyecto apenas se encuentra en desarrollo, por lo que todavía falta conocer quiénes serán los encargados de trasladar Night City y sus personajes del videojuego a la pantalla grande.