Carín León presenta MudaH, la edición deluxe de su álbum nominado al Latin GRAMMY, MUDA

MudaH ya está aquí. Carín León presenta la edición deluxe de MUDA, su álbum nominado al Latin GRAMMY, con cinco nuevos temas que van de la salsa al corrido, del pop/rock a la balada.

Carín León lanza MudaH, la edición deluxe de MUDA, su álbum nominado al Latin GRAMMY en la categoría de Álbum del Año.

HERMOSILLO.-Carín León inicia este mes de octubre con el lanzamiento de MudaH, la edición deluxe de MUDA, su producción nominada en la categoría de Álbum del Año en la 27.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY. El nuevo material ya está disponible en todas las plataformas digitales a través de Socios Music.

Tras mudar de pieles en MUDA, Carín León sigue rindiendo tributo a sus raíces y demuestra que la “H” de su tierra natal, Hermosillo, Sonora, nunca estuvo muda: hoy se escucha hasta en los rincones más remotos del mundo, según señala un comunicado enviado por el equipo del artista.

Cinco nuevos temas y una colaboración internacional

MudaH suma cinco nuevos temas y expande las fronteras de la música mexicana contemporánea. De la balada pop al corrido, del pop/rock a la salsa.

“Seguimos jugando con la música como nos gusta hacerlo, sin ponerle tantas etiquetas ni pensar de dónde tiene que venir cada sonido”, dijo Carín. “Este disco tiene mucho de mis raíces, pero habla un lenguaje mucho más universal. Hay pop, rock, salsa, corridos… hay un chorro de cosas que me han acompañado toda la vida y que hoy podemos juntar de una manera muy nuestra. Al final, yo siempre he sido un enamorado de la música, no de un género, y está bien chingón ver hasta dónde nos está llevando eso”.

“Atte El Insuperable”: el focus track junto a Ryan Castro

La carta de presentación de MudaH es “Atte El Insuperable”, una colaboración con el artista colombiano Ryan Castro. Se trata de un corrido protagonizado por las charchetas, en el que ambos intérpretes narran una historia de despecho, no desde el dolor, sino desde la picardía, el orgullo y la certeza de ser hombres imposibles de superar.

“¡Qué mejor que sumar a mi compa Ryan Castro! Un colombiano que tiene una energía y una manera de hacer música que me gustan mucho”, agregó Carín sobre la colaboración. “Traerlo a nuestro terreno y juntar esos dos mundos en ‘Atte El Insuperable’ estuvo bien divertido, y creo que la gente va a sentir esa química”.

“Siempre me ha gustado experimentar con sonidos diferentes y explorar nuevas formas de hacer música. Con Carín todo fluyó muy natural y logramos juntar dos estilos que, aunque vienen de mundos distintos, tienen mucho en común. Fue muy chimba poder hacer esta canción y conectar a Colombia con México”, agregó Ryan Castro.

Los nuevos temas de la edición deluxe

Además del focus track, MudaH incluye los temas:

“Ya No Llora” : una salsa tumbada que da voz a la etapa en la que empiezas a superar una ruptura amorosa.

: una salsa tumbada que da voz a la etapa en la que empiezas a superar una ruptura amorosa. “Miss Mierda” : una balada pop alternativa que evoluciona a un pop/rock épico que plasma una descarga sentimental en contra de una mujer que llenó de amargura la vida del protagonista.

: una balada pop alternativa que evoluciona a un pop/rock épico que plasma una descarga sentimental en contra de una mujer que llenó de amargura la vida del protagonista. “El Bolero” : una balada pop sobre la capacidad de volver a amar.

: una balada pop sobre la capacidad de volver a amar. “Echando A Perder Se Aprende”: una balada pop con texturas mexicanas y destellos de hip-hop (a través del scratch del disco) en el que hace canción en el instante después del último adiós.

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El amor como eje temático

En MudaH, el amor continúa siendo el eje temático central del álbum y todas sus facetas están representadas en los 19 temas de la producción: la devoción amorosa, la picardía, el despecho, el orgullo, la venganza y el dolor que lleva a los excesos.

Cinco meses después de MUDA y dos nominaciones al Latin GRAMMY

La edición deluxe llega exactamente cinco meses después de MUDA, el álbum que le valió a Carín dos nominaciones a los Latin GRAMMYs 2026 en las categorías de Álbum del Año y Grabación del Año, esta última por “Desde Que Te Tengo”, una balada pop fusionada con texturas mexicanas que, desde la gratitud, narra la fortuna de haber encontrado el verdadero amor.