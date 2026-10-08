Bridgerton tendrá nueva serie sobre Lady Violet: Netflix contará su historia de amor con Edmund

Lady Violet Bridgerton tendrá su propia serie derivada en Netflix, centrada en su juventud y romance con Edmund.

La nueva serie limitada de Shondaland mostrará los orígenes de la matriarca de los Bridgerton y su romance con el vizconde Edmund.

El universo de Bridgerton seguirá creciendo. Netflix y Shondaland anunciaron una nueva serie limitada derivada de la exitosa franquicia, que estará centrada en una de sus personajes más queridas: Lady Violet Bridgerton.

El proyecto, que por ahora lleva el nombre de Proyecto sin título de Bridgerton, contará la historia de una joven Violet y profundizará en el romance que vivió con Edmund Bridgerton, quien posteriormente se convertiría en su esposo y padre de sus hijos.

La producción seguirá una fórmula similar a La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton, la primera serie derivada de la franquicia, que exploró los orígenes de otro de los personajes centrales de este universo.

¿Quién estará detrás de la nueva serie de Bridgerton?

Shonda Rhimes y Nicholas Nardini estarán a cargo del guion, además de desempeñarse como showrunners y productores ejecutivos.

La dirección estará en manos de Tom Verica, quien también será productor ejecutivo, mientras que Betsy Beers completará el equipo de producción ejecutiva.

Por ahora, Netflix no ha revelado quiénes interpretarán a las versiones jóvenes de Violet y Edmund ni ha anunciado una fecha de estreno.

Bridgerton prepara su quinta temporada

Mientras este nuevo proyecto comienza a tomar forma, la serie principal continúa con la producción de su quinta temporada en Londres.

La nueva entrega tendrá como protagonistas a Francesca Bridgerton, interpretada por Hannah Dodd, y Michaela Stirling, personaje interpretado por Masali Baduza.

La cuarta temporada logró debutar en el primer lugar del listado global de series en inglés más vistas de Netflix y entró al Top 10 en 92 países.

Con la nueva historia sobre Violet, la franquicia volverá a explorar el pasado de uno de sus personajes principales y ampliará el universo que comenzó en 2020 con la llegada de Bridgerton a Netflix.