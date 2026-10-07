Timbiriche se lanza contra serie de ViX: “No autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad”

Integrantes de Timbiriche se pronunciaron sobre la serie de ViX inspirada en la agrupación.

Sasha Sokol, Alix, Diego, Mariana, Erik y Benny compartieron un comunicado conjunto para aclarar que ninguno participó en la creación de la próxima serie de ViX ni fue consultado sobre las historias que serán llevadas a la pantalla.

Timbiriche hizo frente común ante el próximo estreno de la serie de ViX inspirada en la agrupación y dejó clara su postura: ninguno de sus integrantes participó en el proyecto ni autorizó el uso de su imagen, voz o identidad.

A través de un comunicado que fue compartido por integrantes como Sasha Sokol, los miembros del grupo señalaron que decidieron hablar “con claridad y con una sola voz” ante la llegada de la producción, que se presenta como una historia ficcionada.

“Durante más de cuatro décadas Timbiriche ha sido una parte fundamental de nuestras vidas. Crecimos juntos compartiendo escenarios, canciones, alegrías, momentos difíciles y experiencias profundamente personales”, expresaron.

Los integrantes recordaron que su historia también pertenece a millones de seguidores que los han acompañado durante décadas, pero marcaron una diferencia entre la libertad creativa de una producción y contar una historia alrededor de personas reales y reconocibles.

¿Qué dijeron los integrantes de Timbiriche sobre la serie?

En el comunicado, Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha aseguraron que no fueron consultados durante la creación de la serie y que, hasta el momento, tampoco habían sido invitados a verla.

“Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad”, señalaron.

Los integrantes también advirtieron que, al tratarse de una ficción, la producción podría combinar acontecimientos reales con situaciones que nunca ocurrieron.

Para ellos, esto resulta especialmente relevante porque detrás de los personajes que aparecerán en pantalla existen personas reales, así como sus familias y otras personas relacionadas con sus historias personales.

“Reconocemos la libertad creativa, pero existe una enorme diferencia entre inspirarse en una época y construir una ficción alrededor de personas reconocibles y vivas, sin haberlas escuchado ni involucrado”, señalaron.

A nuestros fans, a los medios de comunicación y a la opinión pública:



Durante más de cuatro décadas Timbiriche ha sido una parte fundamental de nuestras vidas.



Crecimos juntos compartiendo escenarios, canciones, alegrías, momentos difíciles y experiencias profundamente… pic.twitter.com/OKAxhRnxx4 — Sasha Sokol (@SashaSokol) October 6, 2026

Timbiriche aclara que la serie no contará su historia

El grupo fue contundente al marcar distancia con la producción de ViX y pidió a sus seguidores entender que la serie no representa la versión de los hechos contada por quienes formaron parte de Timbiriche.

“La serie que está por estrenarse no es la historia de Timbiriche contada por nosotros”, afirmaron.

Aunque reconocieron que quizá algún día decidan contar su propia historia, dejaron claro que, de hacerlo, buscarían hacerlo desde su propia perspectiva y con respeto hacia quienes la vivieron.

“Quizá algún día decidamos contarla pero entonces, será con respeto por quienes la vivimos y en nuestra propia voz”, concluyeron.

El comunicado fue firmado por Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha, quienes agradecieron a sus seguidores por el cariño que han recibido a lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria.