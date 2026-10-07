Natanael Cano agarra a piedradas a su Mercedes-AMG porque ya no le gusta el color

Natanael Cano sorprendió al mostrar el momento en que le da tres piedrazos a uno de sus carros.

El cantante de corridos tumbados sorprendió a sus seguidores al mostrar en sus historias cómo le lanzó tres piedras a uno de sus vehículos; después publicó otro video asegurando que todo había sido creado con inteligencia artificial, aunque se trataba de una broma.

Natanael Cano se ha vuelto tema de conversación en redes sociales la mañana de este miércoles, luego de que el cantante compartiera en Instagram un video que dejó a más de un seguidor sorprendido por lanzarle piedras a uno de sus autos.

En las primeras imágenes, el intérprete de corridos tumbados aparece dentro de un vehículo y hace una peculiar declaración sobre sus lujos.

“Ando buscando una nena a quien regalarle una cuadra y algunos Rolex”, se escucha decir al cantante mientras graba la historia.

Poco después, Natanael Cano mostró otro de sus vehículos y dejó claro que algo no le convencía.

“Pero de otro color está, no me gusta ya”, escribió sobre las imágenes para después darle tres piedrazos al vehículo Mercedes-AMG G 63.

¿Se trató de IA?

El momento fue compartido desde sus propias historias y rápidamente generó reacciones entre quienes siguen las publicaciones del artista.

Pero la historia no terminó ahí.

Después de mostrar el momento, Natanael Cano publicó otro video en tono de broma en el que aseguró que las imágenes posiblemente había sido creadas con IA.

Así, el sonorense volvió a convertir una de sus publicaciones en contenido viral y dejó a sus seguidores comentando sobre la peculiar forma en la que decidió reaccionar al carro que, según sus propias palabras, no le gustaba por el color.

Entre carros de lujo, Rolex y tres piedrazos, Natanael Cano volvió a demostrar que sus historias de Instagram pueden convertirse rápidamente en tema de conversación.