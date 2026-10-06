Luisito Comunica prueba el pase VIP de Super Nintendo World en Japón: “te ahorras muchísimas filas”

Luisito Comunica recorrió Super Nintendo World durante el año de su quinto aniversario y puso a prueba un acceso premium para reducir las filas de las atracciones.

l creador mexicano regresó a Universal Studios Japan durante el quinto aniversario de Super Nintendo World, recorrió la expansión de Donkey Kong y destacó que el acceso premium redujo considerablemente sus tiempos de espera.

Luisito Comunica regresó a Super Nintendo World, en Universal Studios Japan, para recorrer el parque con una experiencia de acceso premium y conocer Donkey Kong Country, la expansión que abrió a finales de 2024. Al terminar su visita, el creador mexicano dejó claro qué fue lo que más valoró: pasar mucho menos tiempo formado para entrar a las atracciones.

“Te ahorras muchísimas filas”, comentó durante el recorrido, en el que también calificó la experiencia con un “10 de 10”. Su visita coincidió con el año en que Super Nintendo World celebra su quinto aniversario: el área original abrió en Osaka el 18 de marzo de 2021 y Universal mantiene su programación conmemorativa hasta enero de 2027.

El video muestra a Luisito utilizando el acceso rápido en distintas partes del parque, además de recorrer acompañado por personal de Universal. Sin embargo, hay una precisión importante: aunque el título del video habla de un “pase VIP” y durante la grabación también lo llama “Premium Pass”, no especifica el nombre comercial exacto del paquete ni cuánto pagó por él.

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¿Qué incluye actualmente la experiencia VIP de Universal Studios Japan?

La oferta oficial vigente de Universal Studios Japan distingue entre los Universal Express Pass y la Universal VIP Experience. Esta última incluye un guía dedicado, recorridos por rutas más cortas hacia atracciones, pases Express adicionales y acceso a servicios exclusivos.

La página oficial consultada en octubre de 2026 muestra que el tour grupal dedicado a Super Nintendo World parte de 29 mil yenes por persona (unos 3 mil 291 pesos mexicanos), con impuestos incluidos. Los recorridos privados tienen precios considerablemente más altos y pueden llegar a cientos de miles de yenes por grupo.

Donkey Kong Country fue una de las grandes novedades del recorrido

Una parte central del video ocurre en Donkey Kong Country, expansión de Super Nintendo World inaugurada en Osaka el 11 de diciembre de 2024. Universal informó entonces que la ampliación aumentó en alrededor de 70% la superficie del área de Nintendo.

Luisito recorre la zona, prueba alimentos inspirados en Donkey Kong, observa la mercancía temática y utiliza la Power-Up Band para acumular monedas virtuales en distintos puntos interactivos.

Pero el momento que más destaca es Mine Cart Madness, la montaña rusa inspirada en los carritos mineros de los videojuegos de Donkey Kong.

Después de subir, la describió como su favorita del parque y resaltó la ilusión de “saltar” entre tramos rotos de la vía. Universal señala que la atracción dura aproximadamente dos minutos, incluye efectos de agua y está diseñada para simular precisamente esos saltos sobre segmentos interrumpidos del riel.

De Mario Kart a Harry Potter: así aprovechó el acceso rápido

El recorrido no se limitó a Donkey Kong. Luisito volvió a Yoshi’s Adventure, donde los pasajeros buscan huevos mientras avanzan por el Mushroom Kingdom, y después ingresó a la atracción de Mario Kart ubicada dentro del Castillo de Bowser.

Universal identifica oficialmente esta última como Mario Kart: Koopa’s Challenge en Japón. La experiencia combina escenarios físicos y tecnología interactiva para recrear una carrera de Mario Kart, y cuenta tanto con acceso mediante Express Pass como con servicio prioritario dentro de la experiencia VIP.

Más tarde, Luisito dejó Super Nintendo World y visitó las zonas de Jurassic Park y Harry Potter. Decidió no subir nuevamente a The Flying Dinosaur ni a la atracción acuática de Jurassic Park debido al frío y a que había comido recientemente, pero sí entró a Harry Potter and the Forbidden Journey, donde volvió a destacar la ventaja de evitar una espera prolongada.

El ahorro de tiempo también le permitió detenerse en la parte gastronómica. Entre lo que mostró aparecen un hot dog temático de Donkey Kong, un postre de plátano y una comida en Kinopio’s Café con platillos inspirados en Mario, Luigi y Bowser.

Entonces, ¿Luisito Comunica considera que vale la pena?

Para él, sí hubo una ventaja clara. Su conclusión se centra en el tiempo: pudo entrar a distintas atracciones, comer, recorrer varias áreas temáticas y terminar buena parte de la jornada todavía con luz de día.