La Granja VIP: ¿a qué hora y dónde ver la cuarta eliminación este domingo 4 de octubre?

Los habitantes de La Granja VIP enfrentan la gala de eliminación de la cuarta semana.

La cuarta semana de competencia llega a su momento decisivo con seis participantes en riesgo de abandonar el reality de TV Azteca.

La competencia en La Granja VIP continúa avanzando y este domingo 4 de octubre llegará una nueva gala de eliminación, correspondiente a la cuarta semana de la temporada.

Los participantes que permanecen en la granja tendrán que enfrentar una noche decisiva, pues uno de los nominados se convertirá en el cuarto eliminado del reality.

¿A qué hora es la eliminación de La Granja VIP?

La transmisión comenzará con el Pre Show a las 7:25 de la noche, mientras que la gala de eliminación está programada para iniciar a las 8:00 p.m.

Después de conocer al participante que dejará la competencia, habrá un Post Show a las 11:00 de la noche, con más detalles y reacciones sobre lo ocurrido durante la gala.

¿Dónde ver la cuarta eliminación?

La gala podrá seguirse por Azteca UNO, a través de televisión abierta.

También estará disponible en vivo mediante las plataformas digitales de TV Azteca, para quienes prefieran seguir la eliminación por internet.

¿Quiénes están nominados esta semana?

Los participantes que se encuentran en riesgo de abandonar La Granja VIP son:

Natalia Alcocer

Manelyk González

Azalia Ojeda

Fernando Lozada

Kenny Avilés

Rafael Mercadante

El público tendrá que esperar a la gala para conocer quién será el cuarto famoso que abandone la competencia.

¿Quiénes han sido eliminados de La Granja VIP?

Antes de esta cuarta gala, tres participantes ya dejaron la competencia: Abigail Pak, conocida como La Coreañera; María Karunna y Carlos Trejo.

Ahora, uno de los seis nominados se sumará a esa lista y dejará la granja después de varias semanas de convivencia, estrategias y enfrentamientos.

La cuarta eliminación promete una noche de tensión, pues los participantes deberán esperar hasta la gala para conocer quién continúa en la competencia y quién tendrá que despedirse definitivamente del reality.