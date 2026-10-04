La Adictiva sigue sin pronunciarse tras acusaciones de transfobia contra Karina Torres en La Casa de los Famosos México

La Adictiva enfrenta críticas en redes sociales tras su encuentro con Karina Torres en La Casa de los Famosos México.

La agrupación permanece en silencio luego de la polémica generada por la manera en que algunos de sus integrantes saludaron a la finalista durante su presentación en el reality.

La polémica que involucra a La Adictiva y Karina Torres continúa en redes sociales, mientras la agrupación mantiene silencio ante los señalamientos de presunta transfobia surgidos después de su participación en La Casa de los Famosos México.

El episodio ocurrió el viernes 2 de octubre, durante la última fiesta de la temporada, cuando la banda de regional mexicano convivió con los habitantes del reality antes de la gran final.

¿Qué pasó entre La Adictiva y Karina Torres?

La controversia comenzó cuando usuarios notaron una diferencia en la manera en que los integrantes de la agrupación saludaron a Karina respecto a otras mujeres presentes en la casa.

De acuerdo con los videos que circularon en redes sociales, algunos músicos saludaron con beso y abrazo a otras participantes, mientras que con Karina Torres, quien es una mujer trans, el encuentro fue más distante. La situación provocó cuestionamientos y acusaciones de un posible trato transfóbico.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación de que la diferencia en el saludo haya tenido una motivación transfóbica, por lo que los señalamientos permanecen como una interpretación de usuarios en redes sociales.

La Adictiva no ha dado una explicación

A pesar de la cantidad de comentarios y críticas que recibió la agrupación, La Adictiva no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones.

Medios que han dado seguimiento al caso coinciden en que la banda no ha explicado qué ocurrió durante el encuentro con Karina ni ha ofrecido una postura sobre los señalamientos.

La polémica también tomó fuerza después de que el video de su presentación fuera retirado del perfil de Instagram de la agrupación. Hasta ahora, La Adictiva tampoco ha aclarado públicamente el motivo de esa eliminación.

Paola Suárez reacciona y defiende a Karina

La situación también generó la reacción de Paola Suárez, amiga de Karina, quien aseguró que percibió incomodidad en la finalista durante el momento de los saludos.

La influencer señaló que observó cómo los integrantes de la banda saludaban de manera cercana a otros participantes y consideró que Karina sí se sintió mal por lo ocurrido.

Mientras tanto, las críticas continúan en las publicaciones de La Adictiva, con usuarios que piden una explicación por lo sucedido.

Hasta este domingo 4 de octubre, a pocas horas de la gran final de La Casa de los Famosos México, la agrupación permanece sin emitir una postura oficial sobre las acusaciones.