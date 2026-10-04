Brian May, guitarrista de Queen, retomó 36 años después una tesis de astronomía que había dejado inconclusa y obtuvo su doctorado en 2007 tras convertirse en una estrella mundial con una investigación sobre el polvo zodiacal

Brian May retomó su investigación sobre el polvo zodiacal después de 36 años y obtuvo en 2007 un doctorado en astronomía por Imperial College London. (Wikimedia Commons)

Antes de que Queen alcanzara reconocimiento internacional, May estudiaba física y había comenzado una investigación que quedó en pausa durante más de tres décadas

Brian May es conocido mundialmente por ser el guitarrista de Queen, pero antes de que la banda alcanzara fama internacional ya tenía una trayectoria encaminada hacia la ciencia. El músico estudió física en Imperial College London y comenzó una investigación doctoral en astronomía que quedó suspendida cuando su carrera musical tomó una dimensión internacional.

Según información de Imperial College London, May retomó 36 años después la investigación que había comenzado como estudiante y finalmente obtuvo su doctorado en astronomía en 2007, con una tesis dedicada al polvo zodiacal, después de haber construido una carrera internacional como músico. La institución académica ha documentado tanto su regreso a la investigación como la posterior presentación de su trabajo.

De estudiante de física a guitarrista de Queen

La relación de Brian May con Imperial College comenzó mucho antes de que Queen se convirtiera en una de las bandas más reconocidas del mundo. Estudió en la institución entre 1965 y 1968, donde completó su formación en física y posteriormente comenzó sus estudios doctorales.

Su investigación se concentraba en la astronomía y, específicamente, en el polvo zodiacal, las partículas que se encuentran alrededor del Sol. Sin embargo, mientras avanzaba en su proyecto académico también crecía la carrera musical de Queen.

El éxito de la banda terminó cambiando sus prioridades profesionales. May dejó Imperial College para concentrarse en la música y su investigación doctoral quedó en pausa durante décadas.

La interrupción no significó que hubiera perdido su interés por la astronomía.

Una tesis que esperó más de tres décadas

Con el paso de los años, May desarrolló una carrera musical que lo llevó a escenarios de todo el mundo, pero la idea de concluir su formación científica permaneció presente.

El interés volvió a tomar fuerza cuando participó en la elaboración del libro BANG! The Complete History of the Universe, escrito junto con Patrick Moore y Chris Lintott. Durante ese periodo, May habló nuevamente de su intención de terminar la investigación que había dejado pendiente.

La conversación llegó hasta Michael Rowan-Robinson, profesor de astrofísica de Imperial College, quien se puso en contacto con el músico para analizar la posibilidad de que regresara al proyecto.

El regreso implicaba un reto considerable. Habían transcurrido más de tres décadas desde que May había trabajado originalmente en su investigación, por lo que tuvo que revisar los avances científicos producidos durante ese tiempo y actualizar su trabajo.

¿De qué trataba la investigación de Brian May?

La tesis doctoral de May se tituló “A Survey of Radial Velocities in the Zodiacal Dust Cloud” y estuvo dedicada al estudio de las velocidades radiales del polvo zodiacal.

Este material está formado por pequeñas partículas que se encuentran en el entorno del Sistema Solar y cuya presencia está relacionada, entre otros fenómenos, con restos producidos por cometas y colisiones de asteroides.

La investigación de May utilizó observaciones obtenidas durante sus primeros años como investigador y posteriormente incorporó el conocimiento científico disponible cuando retomó el proyecto.

El trabajo terminó convertido en una tesis doctoral de aproximadamente 48 mil palabras, con un periodo de estudio que abarcó observaciones realizadas desde 1970 hasta 2007.

El regreso a Imperial College

En 2007, Brian May regresó a Imperial College London para completar formalmente el proceso académico que había comenzado décadas atrás.

La institución señala que obtuvo su doctorado en astronomía ese mismo año, 36 años después de haber iniciado su investigación.

El regreso significó cerrar una etapa académica que había quedado abierta desde los primeros años de su carrera. Para entonces, May ya era reconocido internacionalmente por su trabajo con Queen, pero volvió al ámbito universitario para concluir una investigación científica que había comenzado antes de alcanzar esa fama.

El polvo zodiacal volvió al centro de su trabajo

Después de obtener el doctorado, May continuó relacionado con Imperial College. En noviembre de 2007 ofreció una conferencia para antiguos alumnos de la institución bajo el título “Zodiacal dust and stuff”, en la que habló sobre su investigación.

El tema no era únicamente una cuestión académica pendiente. El estudio del polvo zodiacal también resulta relevante para comprender diferentes procesos relacionados con los sistemas planetarios y el material que permanece alrededor de las estrellas.

Durante la conferencia, May explicó parte del trabajo desarrollado para su tesis y presentó elementos relacionados con las observaciones que había realizado décadas antes.

Una carrera entre la música y la ciencia

La historia académica de Brian May quedó vinculada a dos caminos que, en principio, parecen muy diferentes. Por un lado está su trayectoria como guitarrista de Queen, mientras que por otro permanece su formación científica y su investigación en astronomía.

Su doctorado no fue obtenido antes de la fama ni durante una etapa convencional de estudiante. May comenzó la investigación, dejó la universidad para dedicarse a Queen y regresó 36 años después para terminarla.

La tesis que había quedado pendiente terminó así convertida en un doctorado en astronomía en 2007, mientras su nombre ya estaba asociado internacionalmente con una de las bandas más importantes de la historia del rock.