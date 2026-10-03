Soy Frankelda gana el Ariel a Mejor Largometraje de Animación y hace historia para el stop motion mexicano

“Frankenstein” arropa a Arturo y Roy Ambriz en la cinta de stop motion que mañana llega a los cines. Foto: Cortesía

La cinta dirigida por Arturo y Roy Ambriz Rendón se impuso en la edición 68 de los Premios Ariel y reconoció el trabajo artesanal de Cinema Fantasma

Soy Frankelda, el primer largometraje mexicano realizado en stop motion, ganó el Ariel a Mejor Largometraje de Animación durante la edición 68 de los Premios Ariel, organizados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

La película, dirigida por los hermanos Arturo y Roy Ambriz Rendón, compitió en esta categoría contra La gran historia de la filosofía occidental, de Aria L. Covamonas.

Los cineastas subieron al escenario de los Estudios Churubusco para recibir el reconocimiento y agradecieron al público, a su equipo de trabajo y al cineasta Guillermo del Toro, quien respaldó el proyecto desde sus primeras etapas.

¿Cómo se hizo Soy Frankelda?

La producción estuvo a cargo del estudio Cinema Fantasma y tomó alrededor de tres años de trabajo artesanal.

Para crear el universo de la película se construyeron:

Más de 200 marionetas .

. Alrededor de 60 sets .

. Escenarios elaborados de manera artesanal.

Secuencias realizadas sin utilizar pantalla verde.

Durante las distintas etapas de producción participaron más de 100 creativos en el estudio.

¿De qué trata Soy Frankelda?

La historia está ambientada en el México del siglo XIX y sigue a Francisca, una joven escritora cuyos relatos de terror son ignorados por la sociedad de su época.

Después de verse obligada a reprimir su voz, Francisca emprende un viaje hacia su subconsciente y llega al Topus Terrentus, un universo formado a partir de los miedos, sustos y pesadillas de personas reales.

En este mundo, la protagonista adopta el nombre de Frankelda y conoce a Herneval, un príncipe atrapado entre sueños y pesadillas.

Ambos deberán enfrentarse a Procustes, el pesadillero real cuya pluma se ha oxidado y quien pretende apropiarse de las historias de Frankelda para conservar su posición.

Guillermo del Toro respaldó la película

Guillermo del Toro apoyó el desarrollo de la producción desde sus primeras etapas y destacó el trabajo realizado por el equipo de Cinema Fantasma.

El proyecto originalmente fue concebido como un especial de aproximadamente 30 minutos para HBO Max, pero posteriormente fue ampliado hasta convertirse en un largometraje.

El elenco de voces incluye a Mireya Mendoza, quien interpreta a Frankelda; Arturo Mercado Jr., como Herneval; Luis Leonardo Suárez, como Procustes, y Carlos Segundo.

La fotografía estuvo a cargo de Irene Melis y Fernanda G. Manzur, mientras que Ana Coronilla encabezó la dirección de arte.

¿Cuándo se estrenó Soy Frankelda?

Soy Frankelda llegó a las salas mexicanas el 23 de octubre de 2025, distribuida por Cinépolis Distribución y Warner Bros.

Posteriormente, Netflix adquirió los derechos para su estreno mundial en streaming.

El reconocimiento obtenido en los Premios Ariel se suma a los premios y participaciones que la cinta consiguió en festivales internacionales antes y después de su llegada a los cines.

Con este triunfo, Soy Frankelda consolida el trabajo de la animación mexicana en stop motion y reconoce el esfuerzo artesanal detrás de una producción que llevó tres años de desarrollo.

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