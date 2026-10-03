Shakira y Dua Lipa sorprenden al cantar “Antología” juntas en Madrid durante concierto de su residencia

La cantante británica fue la invitada especial de la octava fecha de Las Mujeres Ya No Lloran y compartió escenario con la colombiana ante miles de fans

Shakira y Dua Lipa protagonizaron uno de los momentos más esperados de la residencia Las Mujeres Ya No Lloran este sábado 3 de octubre de 2026, cuando ambas cantantes subieron al escenario en Madrid, España, para interpretar juntas “Antología”.

El encuentro ocurrió durante el octavo concierto de la residencia en Iberdrola Music, recinto conocido también como Macondo Park. El espectáculo tuvo además transmisión internacional a través de plataformas vinculadas con Amazon Music y Prime Video.

Antes de comenzar la canción, Shakira presentó a Dua Lipa ante el público y expresó la admiración que siente por la cantante británica.

“Para mí es un honor y un lujo cantar esta canción que significa tanto para mí. Con esta mujer tan admirada y tan querida en el mundo entero y por mí personalmente porque me declaro hoy oficialmente su fan”, dijo la colombiana antes de presentar a su invitada.

SUCEDIÓ 😭 Shakira y Dua Lipa cantan “Antología” juntas esta noche en Madrid 🇪🇸🚨 pic.twitter.com/DDtfmDZCkC — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) October 3, 2026

De Bogotá a Madrid: así nació el vínculo entre Shakira y Dua Lipa

La interpretación de “Antología” tuvo un antecedente especial en Colombia. En 2025, durante su presentación en Bogotá como parte del Radical Optimism Tour, Dua Lipa sorprendió al público al cantar en español la canción de Shakira.

La presentación ocurrió en el Estadio El Campín y posteriormente Shakira reaccionó en redes sociales para destacar que la artista británica hubiera interpretado su canción precisamente en Bogotá, ciudad donde ella la escribió años atrás.

“Me conmueve mucho escuchar mi canción en la voz de Dua en la misma ciudad donde la escribí hace muchos años”, escribió entonces la cantante colombiana.

Dua Lipa respondió al mensaje de Shakira y aseguró que aquella había sido una noche especial: “Fue una noche hermosa y me encantó cantar tu canción. Te quiero”.

A comienzos de 2026, ambas artistas volvieron a coincidir en París y, de acuerdo con los reportes sobre aquel encuentro, surgió la posibilidad de que finalmente compartieran escenario.

Meses después, esa colaboración se concretó en Madrid.

Dua Lipa se suma a los invitados de Shakira en Madrid

La aparición de Dua Lipa se suma a otras colaboraciones que Shakira ha protagonizado durante su residencia.

Entre los artistas invitados se encuentran Laura Pausini, quien acompañó a la colombiana en una de las primeras fechas para interpretar “Antología”; Alejandro Sanz, quien participó en dos conciertos con “La Tortura” y “Corazón partío”; y Manuel Turizo, con quien Shakira cantó “Copa vacía”.

En esta ocasión, la elección fue especialmente significativa por la historia que “Antología” ya tenía entre ambas cantantes.

La canción forma parte de Pies Descalzos, el álbum que Shakira lanzó en 1995 y que se convirtió en uno de los trabajos fundamentales de su carrera.

El concierto de Shakira tuvo transmisión internacional

El octavo concierto de Las Mujeres Ya No Lloran también tuvo una característica especial: fue transmitido en directo para espectadores de distintos países.

La emisión estuvo disponible mediante Amazon Music, Prime Video, Amazon Music en Fire TV y el canal de Amazon Music en Twitch.

En España, la transmisión comenzó a las 20:45 horas, mientras que en Colombia pudo seguirse desde las 13:45 horas.

La emisión formó parte de la iniciativa de Amazon Music Las Mujeres que Impulsan la Música Latina, vinculada con la participación de mujeres en la música y la cultura latina.

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