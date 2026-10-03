Ofrece Elton John concierto en su segundo día en CDMX

El cantante británico inició su segundo show ante sus fans, pese a la lluvia que cayó durante la tarde en la Ciudad de México

El cantante británico Elton John arrancó el segundo de sus conciertos en el Estadio Banorte en la Ciudad de México.

En punto de las 8:00 horas el cantante arrancó su show con “Funeral for a Friend”.

A pesar de la lluvia que cayó desde la tarde en la Ciudad de México, los fans arribaron al estadio para disfrutar de la noche.

Antes de iniciar el concierto la lluvia sorprendió a los asistentes, quienes se protegieron de la menuda llovizna con impermeables.

Pero, justo antes de que Elton John abriera, la llovizna cesó y los asistentes han podido disfrutar el concierto sin mojarse.

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