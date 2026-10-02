Stray Kids se suma a BTS y queda fuera de los Grammy 2027 tras no presentar candidaturas

Stray Kids no presentó candidaturas para los Grammy 2027, mientras sus ocho integrantes recibieron invitaciones para votar en la Recording Academy.

El grupo de K-pop dejó pasar el plazo para inscribir su música a la edición 69 de los premios; JYP Entertainment confirmó la decisión, pero no explicó las razones.

Stray Kids no competirá por una nominación en los Grammy 2027, luego de que el grupo surcoreano dejara pasar el plazo para presentar música a consideración de la Academia de la Grabación.

De acuerdo con información de Variety, JYP Entertainment confirmó este viernes a medios locales que los ocho integrantes de Stray Kids no registraron ninguna candidatura antes del 21 de agosto, fecha límite para participar en la edición 69 de los premios.

La agencia no ofreció una explicación sobre la decisión y tampoco confirmó si tuvo alguna relación con la creación de la nueva categoría de Asian Pop, que debutará en esta edición de los Grammy.

¿Por qué Stray Kids no podrá competir por un Grammy?

De acuerdo con las reglas de la Recording Academy, las canciones y álbumes que no son presentados formalmente durante el periodo correspondiente no pueden aparecer en las boletas de evaluación para las nominaciones y, por lo tanto, tampoco pueden avanzar en la competencia por un premio.

La decisión coloca a Stray Kids en una situación similar a la de BTS, que en julio confirmó que tampoco presentaría su música para consideración en los Grammy 2027.

En el caso de BTS, el grupo explicó que quería que su música fuera escuchada y valorada sin ser dividida por región o idioma, después de que la Academia anunciara la creación de la categoría Asian Pop.

Los integrantes de Stray Kids sí fueron invitados a votar

Aunque el grupo decidió no presentar música para competir, los ocho integrantes de Stray Kids —Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N— recibieron este año invitaciones para convertirse en miembros votantes de la Recording Academy.

Esta función les permite participar en el proceso para elegir nominados y ganadores, aun cuando su propia música no forme parte de la competencia de esta edición.

Durante una conferencia de prensa realizada el 6 de agosto en Seúl, con motivo del décimo EP de Stray Kids, This & That, los integrantes evitaron responder directamente sobre sus planes para los Grammy.

Seungmin respondió a una pregunta relacionada con la nueva categoría hablando sobre las motivaciones creativas del grupo, mientras que Hyunjin señaló que desde su debut no han perseguido premios ni posiciones específicas en las listas como objetivo principal. Según sus declaraciones, la satisfacción de sus seguidores es uno de los principales referentes para el grupo.

BTS y Stray Kids coinciden en los Grammy 2027

La decisión de ambos grupos ocurre después de que la Recording Academy confirmara que la nueva categoría Asian Pop seguirá adelante en los Grammy 2027.

El presidente y director ejecutivo de la Academia, Harvey Mason Jr., explicó que la organización realizó sesiones de escucha y conversaciones con representantes de la comunidad musical asiática antes de tomar la decisión.

Mason reconoció que hubo opiniones contrarias a la categoría, pero también apoyo entre distintos creadores musicales. La Academia aseguró que recibió un número importante de inscripciones para esta nueva categoría en su primer año.

La creación de Asian Pop también ha generado un debate más amplio sobre las categorías específicas por género o región dentro de los Grammy y sobre si estas sirven para visibilizar determinados estilos musicales o pueden terminar separándolos de las categorías generales.

Por ahora, Stray Kids y BTS no estarán en la carrera por las nominaciones de 2027, aunque los integrantes de Stray Kids sí podrán participar como votantes de la Academia.

Las nominaciones a la edición 69 de los Grammy Awards están programadas para anunciarse el 16 de noviembre, mientras que la ceremonia se realizará el 7 de febrero de 2027.