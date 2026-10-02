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La Bebeshita rompe en llanto tras descubrir a Manelyk y Kunno en la regadera con Bicolor

La participante de La Granja VIP rompió en llanto tras descubrir que su amiga Manelyk González y Kunno compartieron la regadera con Bicolor, por quien ella ha expresado sentir atracción.

La Bebeshita rompe en llanto tras descubrir a Manelyk y Kunno en la regadera con Bicolor

La Bebeshita reaccionó entre lágrimas tras enterarse de que Manelyk y Kunno se metieron a bañar con Bicolor.

Por Lizeth Renteria  

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La Bebeshita consideró una falta de respeto que Manelyk González y Kunno se metieran a bañar junto a Kevyn Contreras “Bicolor”, luego de que ella le confesara a su amiga que sentía atracción por el comediante.

La tensión volvió a subir dentro de La Granja VIP, luego de que Daniela Alexis “La Bebeshita” se enterara de que Manelyk González y Kunno habían compartido la regadera con Kevyn Contreras “Bicolor”.

La situación afectó especialmente a La Bebeshita, quien mantiene un acercamiento sentimental con Bicolor dentro de la competencia. Ambos han compartido besos, conversaciones y momentos que habían alimentado la posibilidad de que su relación avanzara.

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Pero el conflicto tomó otra dimensión porque, apenas un día antes, La Bebeshita le había contado a Manelyk, en confianza, que sentía atracción por Bicolor.

¿Por qué La Bebeshita tomó como una traición lo ocurrido?

Al enterarse de lo sucedido, La Bebeshita no ocultó su molestia y terminó retirándose al área de los cerditos entre lágrimas.

La participante consideró que la situación representaba una falta de respeto por parte de Manelyk, principalmente porque la consideraba su amiga y ya le había hablado sobre sus sentimientos hacia Bicolor.

Para La Bebeshita, el problema no era necesariamente que Bicolor tuviera una relación formal con ella, sino que Manelyk conocía lo que estaba sintiendo y, desde su perspectiva, no tuvo empatía con la situación.

Posteriormente, expresó su incomodidad con otros habitantes de la granja y prefirió mantenerse distante de Manelyk y Kunno.

Manelyk y Kunno intentaron explicar lo ocurrido

Ante el enojo de La Bebeshita, Manelyk y Kunno buscaron hablar con ella para aclarar la situación.

Entre sus argumentos estuvo que Bicolor no mantenía una relación formal con ninguna persona dentro de la casa, por lo que consideraban que no habían cruzado un límite establecido.

Sin embargo, La Bebeshita sostuvo que su molestia iba más allá de una relación de pareja. Para ella, el punto central era que Manelyk conocía sus sentimientos y que esperaba mayor consideración de alguien a quien consideraba su amiga.

El desencuentro dejó nuevamente expuestas las tensiones y alianzas que se han formado dentro de La Granja VIP, donde las relaciones personales entre los participantes comienzan a mezclarse con la convivencia y la competencia.

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