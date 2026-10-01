Muere Ken Urker, prometido de Gypsy Rose Blanchard y padre de su hija

El fallecimiento de Ken Urker fue confirmado después de que un familiar lo encontrara inconsciente en una vivienda; hasta ahora no se ha informado públicamente la causa de muerte

Ken Urker, conocido por su relación con Gypsy Rose Blanchard, fue encontrado sin vida este jueves 1 de octubre en Louisiana, Estados Unidos, de acuerdo con información difundida inicialmente por TMZ y retomada posteriormente por otros medios estadounidenses.

El fallecimiento ocurrió precisamente el día del cumpleaños de Urker. Según TMZ, Gypsy Rose intentó comunicarse con él para felicitarlo, pero no recibió respuesta. Más tarde, un familiar acudió a la vivienda y lo encontró inconsciente.

¿Qué pasó con Ken Urker?

De acuerdo con la información publicada por TMZ y People, Dylan Blanchard, hermano de Gypsy Rose, y su esposa tenían previsto reunirse con Urker para cenar.

Al no tener noticias de él, acudieron a la vivienda y lo encontraron inconsciente. Las autoridades fueron notificadas y posteriormente confirmaron su fallecimiento.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de muerte. Las circunstancias permanecen bajo investigación, por lo que cualquier versión sobre lo que provocó el fallecimiento debe considerarse no confirmada.

¿Quién era Ken Urker?

Urker se hizo conocido públicamente por su relación con Gypsy Rose Blanchard, cuya historia llamó la atención internacional después de que se conocieran los abusos que sufrió durante su infancia y su participación en el asesinato de su madre, Dee Dee Blanchard.

Ken y Gypsy Rose comenzaron su relación cuando ella todavía se encontraba en prisión. La pareja llegó a comprometerse en 2018, aunque posteriormente terminó su relación.

Después de que Gypsy Rose recuperara su libertad y terminara su matrimonio con Ryan Anderson, ambos retomaron su vínculo.

Ken Urker y Gypsy Rose tuvieron una hija

La relación posteriormente llevó a ambos a convertirse en padres de una niña, Aurora Raina Urker, quien nació en diciembre de 2024.

Aunque la relación sentimental entre ambos atravesó diferentes etapas, Urker y Gypsy Rose continuaron vinculados como padres de su hija.

La noticia de su fallecimiento provocó numerosas reacciones en redes sociales debido a la historia que ambos compartieron durante varios años.

La familia de Ken Urker confirma su muerte

La muerte también fue confirmada públicamente por Autumn, hermana de Ken Urker, quien habló sobre lo ocurrido durante una transmisión en redes sociales.

Visiblemente afectada, recordó a su hermano y mencionó las últimas palabras que, según su relato, él le habría dicho: “Te amo”.

Por ahora, las autoridades no han dado a conocer públicamente la causa del fallecimiento ni detalles adicionales sobre la investigación.

Mientras continúan las diligencias, no se ha establecido oficialmente qué provocó la muerte de Ken Urker.

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