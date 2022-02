10 películas románticas de Netflix para este 14 de febrero

MÉXICO.- A un día de San Valentín las parejas de enamorados están buscando cómo pasar el día especial y siempre es una buena opción quedarse en casa viendo películas y disfrutando de una cena. En este sentido, Netflix cuenta con una lista de cintas románticas ideales para disfrutar este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad

1.- Historia de un matrimonio

La película está protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson y narra la relación entre un director de teatro y una actriz que pasan por un divorcio problemático. Ambos se enfrentan a los retos de organizar sus vidas separadas teniendo un hijo en común y atraviesan por el duelo de tener que separarse de alguien por quien todavía sienten cariño. Esta película se estrenó en 2019 y fue nominada a seis premios Óscar.

2.- Malcolm & Marie

Malcolm & Marie es una cinta que cuenta con la participación de Zendaya y John David Washington, quien encarna a un cineasta, quien, tras regresar del estreno de su última obra, sostiene un diálogo con su novia, lleno de tensión y altibajos. Ambos hablan con toda sinceridad de sus sentimientos y reflexionan sobre la forma en la que funciona su relación.

3.- El matrimonio Loving

Esta cuenta la historia de una pareja de Estados Unidos, conformado por Richard y Mildred Loving, quien huyen del estado donde viven por las leyes que sancionaban los matrimonios interraciales en la década del 60. La pareja es encarcelada y los sometene a humillaciones y malos tratos por querer regresar a su casa.

4.- Cuando nos conocimos

Es una comedia romántica que cuenta la historia del joven Noah quien, tras pasar la noche con la chica que le gusta, buscará volver al pasado con la ayuda de un dispositivo mágico con el fin de hacer que ella se enamore de él. El joven y talentoso elenco está compuesto por Alexandra Daddario, Adam DeVine, Andrew Bachelor y Shelley Hennig.

5.- The half of it

Es una película estadounidense dirigida por Alice Wu y se trata de una adaptación moderna de la novela Cyrano de Bergerac. La cinta se estrenó el 1 de mayo de 2020 y tiene como protagonista a Elliu Chu, una adolescente que escribe cartas de amor por pedido de Paul Munsku para Aster Flores. Sin embargo, la trama toma un giro cuando Chu empieza a sentirse atraída por la joven.

6.- Someone great

Esta comedia romántica está escrita y dirigida por Jennifer Kaytin Robinson y cuenta con la actuación de Gina Rodríguez en el papel protagónico. La película cuenta la vida de una periodista que termina con su novia. Tras esto, junto a sus amigas, hacen una última salida por Nueva York para disfrutar por última vez de esta ciudad, pues se mudarán a San Francisco.

7.- The Holiday

Kate Winslet y Cameron Diaz protagonizan esta película que cuenta dos historias con tintes cómicos, en California e Inglaterra. Iris y Amanda son dos mujeres que intercambian sus residencias para pasar Navidad en un lugar distinto a sus hogares y ambas se enamoran en su nueva localidad.

8.- Siempre serás mi quizás

Dos jóvenes se encuentran luego de 15 años de haber terminado su relación y comienzan a recordar todo lo que vivieron juntos lo que los lleva a darse cuenta de que han cambiado mucho. También los lleva a reflexionar sobre su relación actual y sus sentimientos.

9.- La última carta de amor

Ellie Haworth es una periodista que descubre una serie de cartas de amor de 1965 y se interesa por saber la historia detrás de ellas. De igual forma, a medida que va conociendo más de estas cartas y su historia, también vive el desarrollo de su propia relación romántica.

10.- Antes de ti

Esta película es una adaptación de la novela de Jojo Moyes del mismo nombre, donde una chica extrovertida y graciosa se encarga de cuidar a un joven rico que sufrió un accidente, el cual lo mantiene en una silla de ruedas. Sam Claflin y Emilia Clarke protagonizan el encantador y trágico romance que ha hecho llorar a muchos de sus espectadores.