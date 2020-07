10 actores de Hollywood que no ven sus estrenos

Si ya es difícil juzgar a alguien cuando es amigo, imagínense siendo uno mismo. Para estas estrellas, verse en pantalla grande es una tarea demasiado compleja así que, tras los agradecimientos ante el público de la premiere, prefieren escaparse al bar de la entrada del cine y olvidarse de una vez de ese producto. Repasamos las historias de 10 intérpretes que sufrieron al ver su trabajo.

Reese Witherspoon

"Tengo amnesia absoluta sobre todas las películas que he hecho. No las veo porque, si lo hiciera, entraría en una espiral de odio a mí misma. A veces veo un clip de algo, lo miro y pienso, ‘No tengo absolutamente ningún recuerdo de aquello’. Es realmente raro". Express.

Jared Leto

"¡No soporto esa voz! No he oído mucho y nunca he visto la película [Dallas Buyers Club]. La veré en algún momento, seguro, pero es demasiado pronto. Nunca podría estar a la altura de las expectativas que tengo porque fue una bonita experiencia y la respuesta fue maravillosa". US Magazine.

Angelina Jolie

"Como actriz, aprendes sobre tu personaje y entiendes la imagen general de cada película en la que trabajas, pero hay mucho de lo que no eres parte. Muchas veces me he sentido frustrada con las películas en las que he estado, ya sea al verlas y no sentirme conectada o simplemente no queriendo verlas en absoluto". The Telegraph.

Jesse Eisenberg

"No veo las películas en las que he estado. No me gusta verlas porque, si estoy en ella, soy crítico, como cuando ves fotos de ti mismo. Lo primero que piensas es, ‘Parezco un idiota’. ¿Puedes imaginarte viendo eso en una película? Y ahora filman en IMAX así que es aun más traumático. Trato de evitarlo". Made in Hollywood.

Javier Bardem

"El hecho de que me guste hacer personajes, no significa que me guste ver a mis personajes, mis interpretaciones. Ni siquiera puedo ver esa puta nariz, esa puta voz, esos ojos ridículos. No lo soporto. Pero cuando lo estoy haciendo, no veo mi nariz ni escucho mi voz, es como si hubiera algo más fuerte, más grande que eso. Y necesito expresarlo". GQ.

Johnny Depp

"Hace mucho tiempo decidí no ver mis películas, cosa que es un estorbo, porque te pierdes gran parte del increíble trabajo de tus amigos. Pero siento que me haría daño, preferiría ser tan ignorante como fuese posible del resultado de nada porque una vez que has terminado con el personaje, en realidad ya no es asunto tuyo". The Independent.

Joaquin Phoenix

"Realmente no quiero verme como me ve la cámara. No quiero ser objetivo, no creo que sea capaz de ignorarlo. Creo que es inevitable que tomes consciencia de ti mismo, no hay ningún ser humano que no se sienta afectado por eso. Y yo simplemente no quiero pensar nunca en eso". Hollywood Outbreak.

Julianne Moore

"Nunca he visto ninguna de mis propias películas. No me puedo sentar en la premiere ni en nada de eso. Me gusta estar en la película más que verla, esa es mi gran emoción, más que ver el producto terminado". Contactmusic.

Nicole Kidman

"En la premiere de ‘Australia’, me senté, miré a mi marido y le dije: ‘¿He hecho algo bien en esta película?’. Es simplemente imposible para mí conectar emocionalmente". Mail Online.

Tom Hanks

"No veo mis propias interpretaciones, ¿quién hace eso? Sería una locura. He visto todas las películas una vez, pero no necesito verlas otra vez porque no cambian". ShortList.