familiares de Jenni Rivera no podrían estar de acuerdo con la nueva serie de su muerte

Ciudad de México.- En 8 días se cumple otro año luctuoso de la muerte de Jenni Rivera, quien murió en un accidente de avión tras ofrecer un concierto.

Sin embargo, familiares se han pronunciado por el anuncio de un próximo lanzamiento de serie llamado Who Killed Jenni Rivera? (¿Quién mató a Jenni Rivera?), que saldrá el 6 de diciembre.

Debido a que la serie examinará los detalles de su muerte con “imágenes íntimas” del lamentable episodio, anécdotas de personas cercanas a ella, expertos y conocedores de la industria, en esta ocasión es Juan Rivera, hermano de La Diva de la Banda, quien en entrevista con el programa Ventaneando expresó su descontento con la serie.

Se me hace una situación muy desafortunada, muy desagradable, entiendo el trabajo de los medios, entiendo el trabajo de los productores, y también que quieren sacar productos que les den resultados y que vendan”

expresó el también consanguíneo de Lupillo Rivera.

Productora intentó contactar familiares

De acuerdo con Juan, cuando su hermana Rosy y él estaban a cargo de la empresa de Jenni se trataron de comunicar con él para obtener su autorización. “Conmigo se comunicaron esta productora hace como 6 u 8 meses queriendo que nosotros participáramos, nos pidieron entrevistas y no les dimos entrevistas, luego nos pidieron videos y temas para poder utilizarlo y les dijimos que no”, aseveró.

De la misma manera, Juan manifestó que no cree que los hijos de Jenni hubieran dado su aprobación para esta serie. “Creo yo que hablaron con mis sobrinos, en este caso con Jacqie, y tampoco les otorgó derechos de la música de mi hermana, de Jenni, y me imagino que no hallaron por qué rumbo llevar la serie y lo quisieron hacer lo más morboso posible”, declaró.

Sobre el título del esperado proyecto, Juan destacó que no es ninguna incógnita lo que pasó con su hermana. “En 2013, 2015, 2016 aprox, mi hermanita Rosi estaba a cargo de la investigación del accidente aéreo, donde perdieron la vida varias personas junto con mi hermana, la investigación se hizo por parte de Transportes de México y de Estados Unidos, y ambos se llegó a la conclusión de que fue una falla mecánica, entonces se ha rumorado muchas cosas que de amenazas, que esto y aquello, y eso se descartó inmediatamente porque era imposible que se diera es situación”, explicó.

Manifiesta apoyo si deciden proceder legalmente

Asimismo, el integrante de la familia Rivera se dijo dispuesto a apoyar a sus sobrinos si desean proceder legalmente contra la productora que realizó este trabajo sobre su hermana. “No sé, pero ojalá que sí, creo que sería justo e incluso hace algunos días yo me quise comunicar con mi sobrina Jackie. Me compadezco de ella porque tiene un año administrando, siendo la albacea de todo esto, y es demasiada información para que ella pueda captarlo todo en un año, es mucho”, dijo al respecto.

Finalmente, Juan Rivera negó que esta situación pueda ser la puerta para que todos los integrantes de su familia se reconcilien y fumen la pipa de la paz.

“Creo que entre ambas partes nos hemos causado bastante daño que es una situación que sigue siendo difícil, ¿quiero a mis sobrinos mucho?, sí, ¿les deseo lo mejor?, sí, pero a lo mejor, lo mejor para ellos es estar alejados un buen tiempo y eso se entiende. Pero también no se me hace justo de que yo tenga información y yo sepa ciertas cosas, y nomás porque no estamos bien juntos, dejar que se aprovechen de mis sobrinos, eso no está bien”, remató.