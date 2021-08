Will Ferrell será uno de los homenajeados de la Fundación Maestro Cares

Nueva York.- El actor Will Ferrell, el expelotero de Grandes Ligas David "Big Papi" Ortiz y el doctor Ramón Tallaj figuran entre los que serán reconocidos en la octava gala anual de la Fundación Maestro Cares, cofundada por Marc Anthony y el empresario Henry Cárdenas.



La gala se llevará a cabo el 7 de diciembre en el Cipriani de Wall Street bajo el lema "Cambiando vidas, construyendo sueños", según se informó este lunes en un comunicado.



El médico Tallaj y la red de médicos latinos que fundó SOMOS Community Care serán honrados con el premio "Community Hero" y la leyenda del béisbol y filántropo, "Big Papi" Ortiz, ambos dominicanos, con el "All-star".



Tallaj dirige la red de más de 2.500 médicos que prestan servicios a más de un millón de beneficiarios del programa de salud público de EE.UU., Medicaid, y pacientes de Medicare en comunidades vulnerables de esta ciudad.

Logros de la red



Durante el inicio de la pandemia, la red estableció centros de llamadas en cinco idiomas para distribuir material educativo en esas comunidades y posteriormente 70 centros donde se atendió público en tres idiomas para la vacuna.



Por su parte, el expelotero estrella de los Boston Red Sox será reconocido por su trabajo al construir hospitales y proveer cirugías en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (CEDIMAT), en la República Dominicana, donde fundó el Children's Fund para combatir la cardiopatía congénita.



Mientras que el actor, escritor y productor Will Ferrell recibirá el "Courage to Care" y el empresario y filántropo Michael Fux el "Corporate Social Responsibility".



Ferrell, ganador de tres Emmy, y dos Golden Globe entre otros, pertenece al consejo asesor de Cancer for College, que provee experiencias educativas y ha otorgado cuatro millones de dólares en becas basadas en las necesidades de los sobrevivientes de cáncer.

Michael Fux Foundation



El cubano Fux recibirá el premio por su Michael Fux Foundation con la misión de enriquecer las vidas de los niños afectados por enfermedades graves mediante la creación de programas que proporcionan asistencia y apoyo a los menores y a sus familias.



También fundó el Michael Fux Family Center en el Miami Children's Hospital y en el Unterberg Children's Hospital del Monmouth Medical Center en Nueva Jersey, que ofrecen a los familiares hogares temporales mientras sus hijos están hospitalizados.



"Cada año, esta gala nos brinda la oportunidad de ayudar a niños y familias más vulnerables en todo el mundo y honrar las iniciativas de personas destacadas que comparten nuestra visión", indicó Marc Anthony en el comunicado.



"SOMOS Community Care, íconos como Big Papi, Will Ferrell y Michael Fux han impactado las vidas de millones de personas en todo el mundo, cada uno con sus respectivos esfuerzos sociales. Sin duda alguna, son candidatos merecedores de este reconocimiento", afirmó el cantante.