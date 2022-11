Valentín Elizalde sigue vigente a 16 años de su muerte

Tijuana, Baja California.- A 16 años de su partida, la marca Valentín Elizalde sigue dejando números. Además de la herencia que dejó a su familia, sus canciones se mantienen en el gusto del público.

Con más de 4.6 millones de oyentes mensuales en Spotify actualmente, el famoso “Gallo de Oro” llegó a cobrar 1.5 millones de pesos por presentación en Palenque.

Esta cifra la confirma Mario “El cachorro” Delgado, quien abría sus fechas, lo dijo para el podcast de Gusguri Oficial en YouTube.

Un millón y medio de pesos por palenque, se llevaba cuatro millones y medio por semana, porque hacía tres palenques, ese era su sueldo”

destacó “El Cachorro” en 2020.

Quien fuera uno de los artistas más sobresalientes en su momento, se convirtió en leyenda al momento de su muerte, su corta edad, apenas 27 años y el cúmulo de éxitos lo avalaron.

Millones de vistas en Youtube

Aunque tiene 15 mil suscriptores en YouTube, algunos de sus videos suman más de 83 millones de reproducciones, lo que a la larga también deja ganancias.

Pero, “El Vale” cuando iniciaba, no tenía ni dinero para los camiones, recordó “El Cachorro”, quien lo conoció en una fiesta privada cantando, cuando aún no era famoso.

“Al punto de que él no tenía ni camión para la escuela, de repente vendía camas, jodido, jodido, no venía de familia rica”, explicó.

Contó que el intérprete de “Vete ya” incluso cuando su fortuna se transformó en varios miles de pesos, no le gustaba guardar el dinero en el banco.

“Dinero que él iba ganando cuando ya empezaba a ganar dinero, pero el fruto de su trabajo, lo guardaba porque no tenía confianza en los bancos, dijéramos abajo del colchón y en aquel tiempo era como seis millones de pesos, actuales unos doce millones”, sostuvo.

Hijas herederas de los productos relacionados con el sonorense

Se dice también que las hijas del “Gallo de Oro”, argumentaron ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), ellas son las dueñas de cualquier producto relacionado con el nombre de su progenitor.

Valeria Elizalde, la hija de en medio de Valentín, cuenta a este mismo comunicador en otro video, que ella no sabe dónde fue a parar parte de la fortuna de su padre.

“Quiero saber qué pasó con todo eso que mi papá hizo, porque a lo mejor está en manos de gente que no ha trabajado con sus manos, que otra gente lo está disfrutando, no tengo nada de mi papá, a pesar de que me ha dicho interesada”, sostuvo Valeria.

Incluso dijo que se supo que la familia cambió nombre de propiedades y vendieron otras para evitar que llegaran a sus manos y la de sus hermanas.