Tunden a Sofía Castro por publicar fotos en marcha 8M

Ciudad de México.- Sofía Castro compartió en su cuenta de Instagram que formó parte de la protesta que se realizó en el Zócalo de la Ciudad de México por el Día Internacional de la mujer.

En sus redes la joven mostró algunas imágenes de cómo se vivió el día de ayer, y una fotografía donde se ve frente al Palacio Nacional con un cartel que decía ‘’¿Te cansas de oírlo?, nosotras de vivirlo''.

¿Te cansas de escucharlo? NOSOTRAS DE VIVIRLO… Por ti, por mí, por todas nosotras �� nuestra lucha ������ Y si… Abue hoy grite por ti y por todas las que algún día las hicieron callar hoy YA NO”

Escribió Castro junto a las imágenes.

La tunden en redes

Pese a que sus incondicionales y otras personalidades del medio artístico aplaudieron su labor, la intérprete no escapó a las críticas y ataques de los internautas, quienes no dudaron en dejarle distintos tipos de mensajes en contra de su acción.

Aquí algunos de ellos: “Y así gritabas y marchabas cuando tu padrastro era presidente?”. “Piden que les respeten la vida pero exigen poder quitársela a seres indefensos… Cosa más loca estamos viviendo … !”.

“En fin la doble ..moral....den el ejemplo ....y no al vandalismo.... y no al abortó....que eso es asesinato...mejor denlo adoptar...hay familia que no pueden tener hijos...y darles un hijo no deseado”. “Sofia Castro no te ensucias, tan delicadas que son, porque marchas ahora, en el gobierno de tu expadrastro, jamás levantaste la voz, en dónde estan los 43?????”.

“Buen Photoshop”. “Esta ridícula que así hubiera salido con su padrastro”. “La típica foto para encajar en la sociedad ���� les importa más los likes y que vean que se unen “a la lucha” solo para ser aceptados”.

Hasta el momento, la hija de Angélica Rivera no se ha pronunciado al respecto de los comentarios en contra que provocó su acción con el fin de conmemorar a la mujer.