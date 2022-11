Tenoch Huerta revela que sufrió bullying cuando era niño

Ciudad de México.- El actor mexicano Tenoch Huerta se encuentra en la mira debido a su participación en la cinta de Marvel “Black Panther: Wakanda Forever”.

El actor realiza la promoción de la película en diversos programas de televisión, como es el caso de Sale el Sol, donde participó en una dinámica muy especial.

Durante una sección de preguntas y respuestas junto a la presentadora Mónica Noguera, el artista fue cuestionado por su infancia, momento que reveló:

“De chavillo sufrí bullying ahí de repente, pero salvo ese pequeño, que no estuvo tan divertido, lo demás la verdad es que de mucha plenitud y mucha diversión”.

El bullying que sufrió en la infancia

Sobre el motivo por el que sufría agresiones, Tenoch explicó: “Por gandallas nada más, porque yo vengo de una familia muy amorosa y muy estable, y mis vecinos vienen de otros contextos, no todos obviamente, pero eran bastante más cabezones los hijos de su madre”.

Al respecto de qué forma influyó esta situación en su vida, Huerta manifestó: “Más que empezar la lucha (por decir yo mando en mi vida), te va forjando el carácter, con esto no apoyo ni quiero decir… porque hay gente que justifica el bullying diciendo ‘te forja el carácter’, y no, sobrevives al bullying, aprendes a vivir con el bullying”.

Sin embargo, el actor destacó: “pero yo he conocido mucha gente que nunca tuvieron bullying y tienen un gran carácter, hacen cosas chingonas, y de hecho mucho más pronto encuentran su camino, mucho más pronto ejercen su derecho a ser felices y construyen felicidad, entonces, el bullying no forma el carácter. Lo que forma carácter es el amor, la comprensión, el apapacho, estar con la familia, con los amigos, practicar deporte, todo lo que ya sabemos, eso te forma el carácter, no que te estén agarrando a zapes”.

El tema del racismo

Al respecto del racismo, el intérprete de 41 años expresó: “Es un sistema bien complejo y bien grande que tiene aproximadamente 500 años, no es que antes no existiera la discriminación, pero no te discriminaban por el color de tu piel o tu origen étnico o como hablabas, entonces este sistema completo y completo que nos pesa como sociedad, es momento de empezarlo a derribar”.

Finalmente, al reflexionar sobre el momento más difícil de su vida, Huerta contó un momento muy personal que vivió con uno de sus familiares.

“La primera vez que mi hija mayor se me enfermó, se puso súper malita de la panza porque se empachó con cacahuates y no sé qué tanta cosa, que terminamos en el estómago y empezó a tener problemas serios en la pancita. Estábamos en el hospital y demás, me angustié demasiado y le pregunté a mi papá ‘¿en qué momento dejaste de sentir miedo por tus hijos?’, y me dijo ‘¿y quién te dijo que dejé de sentir miedo?’. En ese momento fue como entender y asumir que la vida tiene estos contratiempos, que hay que ir por ellos y hay que abrazarlos, y que todo se enfrenta con un ching* de amor, sobre todo para los niños, y como que eso fue lo que me dio fuerza. El momento difícil de la toma de conciencia de que la vida es bellísima, pero es cabezona. Pero cuando (los hijos) te abrazan y todo, dices ‘bueno, valió la pena’”, dijo al respecto.

Video: