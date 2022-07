"Te voy a acabar Juan Vidal, por la legal”, responde Rey Grupero.

Ciudad de México.- Rey Grupero difundió unos mensajes donde se escucha a Juan Vidal y Cynthia Klitbo teniendo problemas y el actor respondió disgustado a esta situación.

Sin embargo no termino ahí, durante su presencia en el programa Venga la Alegría, acompañado del conductor Javier Ceriani, titular de la emisión Chisme no like, Rey Grupero no tuvo reparo en contestarle al artista dominicano.

Dice que me va a madrear… ¿me vas a madrear en mi país?... ¿crees?, y aparte por una persona tan querida como es Cynthia Klitbo… México se le va a venir encima”

dijo el ex de la actriz de telenovelas.

Debido a que Rey Grupero destapó todo el abuso que vivió su ex a manos de Vidal en uno de los programas de Chisme no like, es que el youtuber no descartó volver a realizar la misma acción con más información que pueda dar a conocer quién es en realidad.

“Nada más te digo Juan, ve agarrando tus maletas, porque si no te vas, te prometo […] te voy a meter a la cárcel, y voy a investigarte, y voy a dedicar todas mis redes a investigarte, voy a hablar con tus parejas, con tus exparejas, en qué primaria fuiste y a cuantas personas has dañado desgraciado, qué lástima que no puedo decir groserías”, expresó molesto.

Rey grupero quiere enfrentar por lo legal a Vidal

Posteriormente, el influencer aseguró que no ha buscado al dominicano para enfrentarse a los golpes con él, por recomendación de los abogados de Cynthia Klitbo; sin embargo, subrayó: “pero te voy a acabar Juan Vidal, por la legal”.

Ante la duda de por qué seguía apoyando a la actriz si ya no tenía ninguna relación sentimental con ella, Rey Grupero contó: “tuve una recaída muy fuerte en el alcohol […] cuando yo terminé una relación me destrocé y estaba a punto de morirme, ¿y sabes quién fue la única persona de amigos que fue a buscarme?... Cynthia, me fue a buscar a un bar solo, destrozado, ¿cómo no voy a defenderla si es de mi familia?”.

Al respecto del estado actual de Klitbo, el youtuber dijo: “Esta tranquila, me marcó ayer, me dijo ‘flaco, me siento que acabo de revivir, este tipo me destrozó, los peritos están viendo que hay un daño psicológico muy duro. Ella no va a hablar, él ya quiere reparar, pero no, aquí no va a haber reparo hasta que él…”

Hay evidencia

Finalmente, Rey Grupero afirmó que existen audios, que probablemente dé a conocer en Chisme no like, donde destapará el duro trato de Vidal contra la estrella de telenovelas.

“Cuando ustedes sepan se van a congelar y me van a decir ‘qué bueno que aconsejaste a Cynthia […] unos daños durísimos a la persona que más ama Cynthia, entonces esto es el principio de lo que viene, pero agárrense porque esto viene durísimo y lo queremos tras las rejas”, declaró.