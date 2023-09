Stephanie Salas se niega a ser abuela

Ciudad de México.- Stephanie Salas y Humberto Zurita se reunieron con los medios con el fin de promocionar la obra Papito Querido, aunque fue inevitable los cuestionamientos sobre la boda de Michelle.

Por ello, Stephanie reveló que no veía posible el convertirse en abuela, especialmente porque no se siente preparada para la situación.

Ya ven que yo nunca he querido, nunca he querido, yo creo que mi mamá, mi mamá se va a hacer muy cargo yo creo, yo todavía no. No, porque yo ya he sido muy buena mamá y de abuelita luego, ya luego. Sí [que esperen] tantito, apenas empiezo a tener yo mi momento”

Manifestó la hija de Sylvia Pasquel.

Sobre la boda

Al respecto de su estado de ánimo tras la noticia de la boda, la intérprete contó: “Me siento muy bien, muy contenta, muy nerviosa también, es normal, son normales estos nervios de ver a los hijos felices, de entender que también pasa el tiempo, vienen nuevas etapas, eso sí muy importantes, es como un gran paso”.

Sin embargo, al hablar de Luis Miguel, padre de Michelle, quien se dice no asistirá al magno evento, la artista cambió de humor y únicamente dijo: “No sabría decirte, pero bueno, yo me considero una gran madre y de eso estoy muy, muy feliz, que opinen lo que quieran, yo sé lo que soy y siempre lo he sabido y estoy muy orgullosa de eso”.

Por otra parte, Humberto Zurita negó la posibilidad de ser quien entregue en el altar a Michelle, sobre todo porque no desea suplir la presencia de Luis Miguel en ese día tan especial para la joven modelo e influencer.

“No, porque es usurpar lugares que no se merecen, no, no… Ella tiene su papá y ojalá que vaya y que la entregue. No sé, son cosas ahí muy personales”, manifestó el actor al respecto.