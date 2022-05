"Se me pasó la mano" Verónica Castro habla sobre fotografía con filtro y Erika Buenfil la defiende

Ciudad de México.- La actriz Véronica Castro compartió el día de ayer una fotografía felicitando a su hermano por su cumpleaños con unos retoques estéticos en sus rostros.

Sin embargo, no se veía venir las críticas por los usuarios de internet después que José Alberto “Güero” Castro publicará la misma imagen pero sin filtros.

La respuesta a sus seguidores

La famosa decidió tomar este hecho con humor y postear una foto de su juventud con la descripción: “Me pidieron que me cambiara el color de pelo pero creo se me pasó la mano ups SIN FILTRO Jajajaja".

Erika Buenfil sale en su defensa

Erika Buenfil se consagró como la 'reina de tik tok' hace unos años atrás. Hoy en día decidió hablar en apoyo al uso del filtros para Hoy.

“El chiste es saberlo usar y que no se note tanto, porque ya si estás muy maquillada, yo cuando estoy muy maquillada, ya no los uso, porque si te ves muchísimo, pero todas usamos, no pasa nada. Y también animarse y hacerlo sin filtro también está padre” declaró.

“Los filtros son para eso, yo en muchas (fotos) uso y en muchas no, de hecho, hasta me dicen ‘es que a ti te vale’, sí, hay momentos en los que yo me presento tal cual, y luego solitas las fotos tienen filtros naturales a veces, siempre hay que buscar una buena luz, y uso filtros, y otras no, pero se vale, si puedes ver un poquito mejor y te ayudan, y te hacen que brille la mirada y tengas un bonito color de piel, muy padre, y yo no critico porque yo también los uso” concluyó.