Responde Eduardo Capetillo a quienes lo consideran machista con Biby Gaytán

Ciudad de México.-Eduardo Capetillo se sinceró en entrevista para el programa Sale el Sol, y no dudó en defenderse de los ataques y señalamientos que ha recibido a lo largo de los años tras su aparente control hacia su esposa Biby Gaytán.

Asegurando que su matrimonio con la también cantante y actriz es normal, Eduardo explicó: “Biby y yo hemos sido dos seres humanos que hemos tenido un proyecto de vida en común, siempre me han tachado a mí del malo, del dictador, la sacó del… ¡no importa!... el que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. Yo quisiera saber si los que me critican o las que me critican, pues son la Madre Teresa de Calcuta”.

Tras defender su relación con Gaytán, el intérprete también habló de sus adicciones, y sin querer entrar en detalles, destacó que su idea al hablar de este tema fue crear conciencia y ayudar a otras personas a ver que siempre existe una solución.

“Soy un ser humano con defectos y virtudes normal, como cualquier otro. Con mi hijo, pues también tuve el proceso que tuve que tener como ser humano por haber estado ausente. Tenía muy claro que al yo decir que me han rebasado muchas sustancias, que me han rebasado muchas emociones y demás, pues la gente va luego luego a buscar el lado amarillo, pero no, no es por ahí, porque el mensaje va mucho más allá”, remató.