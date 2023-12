Predicciones de los Oscars 2023: Mejor Actriz

ESTADOS UNIDOS.- El NYFCC, conocido como el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, es una entidad compuesta por críticos de cine de Nueva York que otorgan anualmente premios a películas destacadas, directores, actores y otras contribuciones notables en la industria cinematográfica. Sus premios a menudo se consideran indicadores tempranos de tendencias y posibles nominaciones en la temporada de premios de cine.

Se anticipa quién ganará el premio a Mejor Actriz en los Premios de la Academia, basándose en el recipiente del mismo reconocimiento en el NYFCC. Desde 1935, el NYFCC y la academia han coincidido en un 43% de las ocasiones.

Lily Gladstone, aclamada por su papel en "Killers of the Flower Moon", ha ganado su primer premio importante de críticos por interpretar a Mollie Burkhart. Esto sigue a su éxito previo en los Gotham Awards por "The Unknown Country".

Faltan cinco días para el cierre de las presentaciones de nominaciones, el 15 de noviembre. Los resultados de los nominados se anunciarán el 23 de enero, y la ceremonia de los 96º Premios Oscar se llevará a cabo el domingo 10 de marzo.

Según Variety, estas son las principales predicciones de nominados para la categoría de Mejor Actriz...