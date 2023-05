Polo Morín le recomienda a Alfredo Adame ir al psiquiatra

Ciudad de México.- Alfredo Adame y Polo Morín siguen en guerra después de que el presentador expresara sus intenciones de participar en la Marcha del Orgullo en el mes de junio en Ciudad de México.

Ya que el artista manifestó que Adame no es integrante de la comunidad LGBT, por lo que no debería ser parte del evento, además porque no apoya a su hijo quien sí pertenece al colectivo, por lo que Adame despotricó contra Polo Morín, y este respondió.

En su paso por la presentación de The Illusionists en México, Polo externó su postura contra Alfredo.

Todo empezó porque yo dije que no me parece prudente que una persona homofóbica sea el representante en la marcha de la comunidad, y bueno, el señor se enojó mucho, pasa aparte a descalificarme a mí porque dice que soy “una loca desatada”, como si eso fuera eso un insulto, entonces me parece que justo él solito me está dando toda la razón”

Dijo Morín a los medios de comunicación.

Señalamientos de discriminación

Finalmente, al ser interrogado sobre la posibilidad de recurrir ante las autoridades para señalar a Adame por discriminación, Polo aprovechó el momento para hacerle una recomendación a su colega.

“Ojalá que no me lo encuentre, pero sí me lo encuentro… es que no lo conozco, entonces de verdad, de corazón, porque sé que la salud mental es bien delicada, bien importante, y le deseo que vaya con un psiquiatra, con un psicólogo y se trate, porque a lo mejor está a tiempo todavía”, dijo el artista al respecto.

Las diferencias entre los intérpretes subieron de tono en los últimos días, después de que Adame expresara su descontento con el joven al declarar: “Polo Morín no es más que un mal actorcillo que lo han jalado porque está güerito, creo que está medio bonito la verdad no sé, creo que tiene dientes de vampiro y me sale este estúpido Polo Morín que yo no lo represento”.

Por su parte, el actor empleó las redes sociales para evidenciar su descontento y arremeter contra él. “Ay Alfredo!!! Tu estuviste en el momento exacto para ser actor, hiciste muchos comerciales, fuiste conductor…..pero ya FUISTE!!!! Ahora solo das pena!!! Que feo caso que feo es llegar a viejo y ser amargado odiar a todo el mundo que feo ni cómo ayudarlo necesita terapia o ayuda urgente”, escribió.