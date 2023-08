Paquita la del Barrio ya no quiere estar sola ¡Quiere novio y está dispuesta a mantenerlo!

¡Paquita la del Barrio busca el amor y no está dispuesta a quedarse sola! La icónica cantante ha revelado sus deseos de encontrar un compañero sentimental mientras se prepara para cautivar a su público en sus próximas presentaciones.

En una conferencia de prensa repleta de emociones y confesiones íntimas, Paquita la del Barrio abordó aspectos de su vida personal que han estado fuera de los reflectores. Entre las preguntas sobre su vida amorosa, la intérprete de "Rata de dos patas" exclamó:

"Te encargo uno “novio” porque ya me cansé de estar sola, tantos años sola", externó la cantante sobre el asunto.

 

Aun sin prospecto

La energía y pasión que caracterizan a Paquita la del Barrio no se quedaron atrás durante la conferencia. Con su inigualable franqueza, compartió:

"Cuando quieres a alguien, no te fijas ni siquiera en los zapatos, pero estamos bien así".

Los cuestionamientos sobre si estaría dispuesta a mantener a su pareja no pasaron desapercibidos. La artista, con su típico desparpajo, admitió estar dispuesta a dar ese paso en un escenario ideal. No obstante, no negó que para su pareja esto podría resultar un reto.

Su búsqueda del amor

La valentía y autenticidad de Paquita la del Barrio, siguen resonando en cada una de sus declaraciones. Mientras busca el amor y se prepara para brillar en sus próximas presentaciones, esta emblemática cantante demuestra una vez más por qué es una verdadera leyenda en el mundo de la música ranchera.

¿Quién será el afortunado que logre conquistar el corazón de Paquita? El tiempo dirá si este nuevo capítulo en su vida la lleva a encontrar el amor que tanto anhela.

Si te ha interesado esta noticia sobre Paquita la del Barrio, no te pierdas nuestras próximas actualizaciones para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo.

Te puede interesar: Paquita la del Barrio defiende a Yahritza y su Esencia