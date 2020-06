Michael Keaton podría tener 10 apariciones dentro del DCEU

ESTADOS UNIDOS.- Luego de darse a conocer que Michael Keaton está en conversaciones para regresar como Batman en la cinta de Flash, también se rumora que famoso actuará de manera similar a Nick Fury de Samuel L. Jackson, entrando y saliendo de las diversas películas independientes de DCEU para proporcionar algo de tejido conectivo y actuar como mentor o figura paterna para la lista de superhéroes del estudio.

Sin embargo, lo llamativo aquí es que, si desean que sea un personaje con varias apariciones en distintas películas, entonces tendrá que estar atado a un contrato bastante largo, dado que Jackson ha hecho once apariciones en el MCU hasta ahora con más juegos por venir en el futuro, y nosotros, según información de We Got This Covered, Warner Bros. y DC realmente planean hacer exactamente eso.

El portal señala que Keaton está negociando un acuerdo de diez apariciones que cubrirá tres en los principales papeles secundarios y otros siete cameos por todo el DCEU, lo cual es un compromiso masivo tanto por parte suya como del estudio.

Obviamente, The Flash será una de las apariciones más importantes, mientras que Keaton también está en posición de recibir una segunda facturación tanto en la película Batgirl de larga gestación como en la adaptación de acción en vivo de Batman Beyond que los fanáticos han querido durante años.