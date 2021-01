"Mea Culpa", el podcast de Michael Cohen. Crítica a Ben Stiller en "Saturday Night Live"

NUEVA YORK.- La rehabilitación de Michael Cohen ha alcanzado una nueva etapa surrealista: cuestionar al actor Ben Stiller sobre su enfoque para hacerse pasar por él en "Saturday Night Live".

Desde septiembre, el ex abogado y reparador del presidente Donald Trump ha estado produciendo un podcast desde el apartamento de Park Avenue donde cumple el resto de su sentencia de prisión por mentir al Congreso, evadir impuestos y facilitar los delitos de financiamiento de campañas.

El programa, "Mea Culpa", se ha descargado casi 3 millones de veces y está disponible en 37 países, dijo Cohen. Antes de Stiller, que aparece en un episodio publicado el viernes, los invitados incluyeron a Rosie O'Donnell, la maga y ex estrella de "Celebrity Apprentice" Penn Jillette, periodistas políticos y agentes actuales y anteriores de ambas partes, incluidos James Carville y Anthony Scaramucci.

Cohen, quien una vez afirmó que recibiría una bala por Trump, dijo que ha incluido como parte de su penitencia desmantelar el legado de Trump y "devolver a esta nación a un lugar de cordura", aunque clasifica su programa como "un programa de comentarios de noticias". "En lugar de un" programa anti-Trump ".

Dijo que planea continuar con su podcast durante toda la administración de Biden.

"No podemos engañarnos a nosotros mismos creyendo que Trump simplemente desaparecerá", dijo a The Associated Press. "En consecuencia, seguirá siendo un tema de discusión".