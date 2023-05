Madre de Camilo Blanes suplica ayuda por el cantante

Ciudad de México.- Lourdes Ornelas, dio una entrevista para Ventaneando con el fin de expresar que se encuentra al pendiente de su hijo Camilo Blanes, fruto de su relación con Camilo Sesto.

‘’'Lo primero que quiero decir es que él no está bien, como se ve muy claramente, pero yo estoy pendiente y estoy tratando de hacer algo para poderlo ayudar médicamente, aquí (en España) no es tan fácil, lo he dicho muchas veces […] no es la ley de México y yo lo quiero hacer legalmente, ayudarlo e ingresarlo (a un centro de ayuda)”, Declaró angustiada.

Asegurando que se siente triste por lo que ha estado publicando su hijo en las últimas semanas, Lourdes dio detalles de lo tedioso que es ayudar a una personas con esta clase de problemas en España.

Aquí la ley si una persona tiene una adicción es su derecho, es algo que él ha escogido, entonces si él quiere seguir en eso, nadie se lo puede prohibir, porque él es un adulto […] está en su derecho si él quiere morir de lo que se quiera morir, entonces estoy luchando con eso y no es fácil, y aún así te juro que lo estoy haciendo porque no voy a dejar que eso acabe con él ni con su vida”

Manifestó.

No está sola

De la misma manera, la mamá de “Camilín”, confesó que no está sola en esta batalla para recuperar la salud de su hijo, sobre todo por el lugar donde se encuentran.

“Para mi está siendo muy duro, tengo gente que me está ayudando, pero es duro […] Tengo a mis abogados, a la novia de Camilo, a María, amistades que me ayudan, poquitas, pero sí tengo gente muy buena […] En México él estaba muy bien, pero aquí son muy liberales con todo esto de la bebida y todo, aquí es un país muy liberal y encuentras de todo en todas partes, o sea, es muy buen país, estoy encantada aquí, pero son muy liberales (con esos temas)”, subrayó.

Sobre si la muerte del intérprete de “Perdóname” le afectó a Blanes, Ornelas dijo: “Sí, totalmente, yo no pensé que le iba a afectar tanto, pero sí, de hecho, no se quiere ir de la casa de su padre porque le recuerda a su padre, entonces no es fácil, y yo no estoy pasando un buen momento, y lo malo de esto es todo lo mediático, toda la gente que se adhiere a esto, la gente que quiere hacer daño, porque hasta de mi propia gente conocida que quieren hacer daño, aprovechar todo esto para seguir haciendo daño”.

Sin imposición

Al respecto de si cuenta con un aproximado del tiempo en que las autoridades del país europeo le respondan y le permitan ayudar a su hijo, Lourdes comentó: “Lo mediático está ayudando, por ese lado estoy más tranquila, pero si estoy un poquito agotada, porque lo mediático es lo que me agota más, la prensa, lo que dicen, lo que quieren decir, eso es lo que me casa más que la situación. Yo creo que pronto, no quiero dar más detalles, pero creo que pronto”.

Finalmente, Ornelas subrayó que en este momento no puede imponer sus deseos sobre los de Blanes. “También estar insistiendo es mucho peor, cuando insistes es como si hicieras lo contrario, lo hacen más, no es fácil es una situación difícil. Si te contara historias de riesgo, para un libro tengo, pero bueno, aquí estoy y Camilo no está solo, que ese es mi mensaje, aunque parezca que está solo, no está solo”, puntualizó.