Luisito Comunica hace el 'oso' por no saber banderas de países

HERMOSILLO, Sonora.- Luisito Comunica es uno de las influencers mas virales y seguidos tanto como dentro y fuera de México, y es que sus videos se basan en viajar por el mundo y presentar distintas realidades a las personas.



El influencer cuenta con mas de 30 millones en sus cuentas de redes sociales, ya que ha indagado en muchos temas.



Luisito participó en un pequeño juego en que la presentadora le mostraba distintas banderas de países y el tenia que contestar con su nombre. A pesar de que Luisito ha viajado por muchos países del mundo hubo algunas banderas que no se supo y solo acertó 3 de 7.

“Me hiciste hacer el oso horrible, estoy fatal” dijo Luisito Comunica después del pequeño juego.

Gaby Meza que fue la presentadora le presentaba las tarjetas y solo acertaba las últimas.

Por supuesto los comentarios no se hicieron esperar, y es que las redes sociales no perdonan y hubo muchisimos que lo criticaban y mencionan que un hombre como el que ha viajado tanto no se sepa las banderas. El video ya se ha hecho viral y cuenta con mas de 6 mil likes.