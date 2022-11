Kevin Spacey regresa al cine tras ganar juicio por supuesto abuso sexual

Ciudad de México.- En los últimos años, la carrera de Kevin Spacey había tenido un declive debido a las distintas demandas por agresión sexual que se levantaron en su contra.

Aunque, de acuerdo con Variety, el actor regresaría a la pantalla después de librar el juicio por dicho delito en Reino Unido.

De a cuerdo con dicho medio, Spacey participará en el thriller ‘’Control'' como antagonista, junto a Lauren Metcalfe y Mark Hampton.

Proyecto a la medida

Según ha trascendido, Kevin interpretará al enemigo de la Primera Ministra británica, Stella Simmons, por lo que buscará vengarse de ella a cualquier costo.

Este proyecto será realizado bajo la dirección y guion de Gene Fallaize y el rodaje se llevará a cabo en Camberwell Studios y algunas locaciones de Londres a principios del 2023.

Al respecto de la participación de Spacey, el director de Control dijo a Variety que las acusaciones contra el intérprete no eran impedimento para no considerarlo, afirmando que el guion fue escrito para la exestrella de House Of Cards.